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Вкус побед: в Казани стартовал II этап «Игр Дружбы»

19:00, 10.11.2022

Видео и фоторепортаж о первом дне второго этапа «Игр Дружбы» в Казани

Вкус побед: в Казани стартовал II этап «Игр Дружбы»
Фото: Максим Платонов

Уже второй этап «Игр Дружбы» стартовал в Казани новой церемонией открытия и соревнованиями по прыжкам в воду — на этот раз соревнования пересекаются с Кубком президента Республики Татарстан по прыжкам в воду. Организаторы заявляют, что в столице Татарстана собрались спортсмены «водники» из 23 стран и 60 регионов России. О том, как прошел первый день Игр Дружбы и — в видео о фоторепортаже «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
видео Камиля Исмаила
СпортВодные виды спорта Татарстан

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