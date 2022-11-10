Вкус побед: в Казани стартовал II этап «Игр Дружбы»
Видео и фоторепортаж о первом дне второго этапа «Игр Дружбы» в Казани
Уже второй этап «Игр Дружбы» стартовал в Казани новой церемонией открытия и соревнованиями по прыжкам в воду — на этот раз соревнования пересекаются с Кубком президента Республики Татарстан по прыжкам в воду. Организаторы заявляют, что в столице Татарстана собрались спортсмены «водники» из 23 стран и 60 регионов России. О том, как прошел первый день Игр Дружбы и — в видео о фоторепортаже «Реального времени».
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