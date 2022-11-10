Верховный суд Татарстана «потерял» осужденного экс-замначальника колонии

Очередным срывом заседания в Верховном суде РТ обернулась практика ФСИН с высылкой осужденных татарстанцев до вступления приговора в силу в изоляторы других регионов. Судебная коллегия не смогла приступить к рассмотрению жалоб ввиду невозможности уведомить о дате и времени заседания фигуранта коррупционного дела Рината Набиева — бывшего заместителя начальника колонии №12 в Сарапуле (Удмуртия) и колонии №19 в Казани, сообщает журналист «Реального времени».



В начале августа 2022 года Приволжский суд Казани приговорил подполковника Рината Набиева к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве и получении взятки в 160 тысяч рублей «за бесперебойное выполнение осужденными колонии №19 подряда на изготовление 380 гробов», а также в мошенничестве на 10 тысяч рублей с выполнением заказа на изготовление деревянных шкатулок.

Приговор оспорили сам осужденный и два его адвоката Руслан Нагиев и Фаниль Кадыров. Представители прокуратуры, что в прениях просили для Набиева 8 лет колонии, свое апелляционное представление отозвали.

В назначенный день апелляции в зале Верховного суда РТ собрались все участники процесса, кроме осужденного. Председательствующий судья Мурман Силагадзе проинформировал: «По сведениям ФСИН, его этапировали в какой-то из изоляторов Башкортостана, куда он на вчерашний день не доставлен. Сведений, где находится сейчас, нет».

Адвокат Фаниль Кадыров поделился — из Казани его клиента отправили этапом еще в середине октября, но, по данным на 7 ноября, пока довезли лишь до Самары.

Суд принял решение отложить рассмотрение жалоб на приговор на две недели.

Напомним, этапирование осужденных в СИЗО других регионов в УФСИН по РТ называют вынужденной, но законной мерой ввиду дефицита мест в изоляторах Татарстана. По мнению адвокатского сообщества, такой подход нарушает право на защиту.