Версия защиты подполковника ФСИН: не «гробовая» взятка, а месть брошенной женщины

В казанском суде экс-замначальника ИК-19 открестился от криминальных связей и заявил о сожительстве с главным свидетелем

Фото: Ирина Плотникова

В Следкоме грозят новыми уголовными делами 38-летнему подполковнику УФСИН Татарстана и Удмуртии Ринату Набиеву. Об этом стало известно при продлении ареста обвиняемому в получении взятки 160 тысяч за качественное изготовление зэками гробов по заказу казанского ИП. Сам бывший замначальника казанской колонии №19 в опровержение версии Следкома и БЭП заявил, что ранее сожительствовал с заказчицей гробов, а после разрыва стал жертвой ее оговора. Родственники бизнес-леди столь близкую связь опровергают.

Осужденные и обвиняемые руководители ИК-19



Ринат Набиев — далеко не первый офицер казанской колонии №19, попавший под прицел силовиков. В 2018-м экс-начальник колонии №19 Алмаз Тазеев получил 9 лет со штрафом 40 млн рублей за взятки и превышения полномочий, однако этот приговор Верховный суд РТ отменил ввиду серьезных процессуальных нарушений, а новое решение по делу Приволжский райсуд Казани пока не вынес.

Зато свой срок 2,5 года уже отбыл другой экс-начальник колоний №19 и №2 Руслан Фаррахов — за взятку 95 тысяч рублей его посадили в 2018-м, правда лишь со второй попытки. Вину в отличие от других офицеров Фаррахов признал.

В 2020-м Верховный суд РТ заменил условный срок реальным наказанием в 4 года колонии бывшему замначальника ИК-19 Рамилю Файзулину. Его признали виновным в получении взяток на 5 млн рублей за беспрепятственный вывоз с территории колонии неучтенной продукции «ТПК Волжский завод — Деталь» и покровительство этой фирме в 2012—2017 годах. С первым, оправдательным приговором Файзулина по этому обвинению не согласилась апелляционная инстанция.

Представитель следствия сообщил, что дело против Набиева возбудили в январе 2020-го, и просил Приволжский райсуд Казани продлить его арест до 20 апреля

СК и опера УБЭП и ФСИН ищут новые эпизоды

Дело Рината Набиева расследуется третий месяц, и в нем пока лишь один эпизод. «С июля по август 2019-го, будучи начальником Центра трудовой адаптации осужденных — замначальника колонии №19, получил взятку в размере 160 тысяч рублей от Шайхутдиновой — за бесперебойное исполнение подряда, согласно которому колония должна была изготовить 380 гробов», — озвучил в суде версию предъявленного подполковнику обвинения замруководителя Приволжского отдела Следкома по РТ Ильдар Гасимов.

Представитель следствия сообщил, что дело против Набиева возбудили в январе 2020-го, и просил Приволжский райсуд Казани продлить его арест до 20 апреля. Он отметил, что причастность обвиняемого к преступлению сомнений у сотрудников СК не вызывает и подтверждается показаниями Шайхутдиновой и иных лиц, скриншотами ее переписки с Набиевым и фактом перечисления средств на его банковскую карту от родственников заявительницы.

«Проводятся оперативные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов, по которым в скором времени будет принято процессуальное решение», — сообщил Гасимов. По его мнению, обвиняемый, как сотрудник уголовно-исполнительной системы, «может иметь связи в криминальной среде и уголовно-исполнительной системе» и использовать их, чтобы оказать давление на свидетелей.

Следствием уже опрошены исполнители коммерческого контракта колонии на изготовление тех самых гробов, а еще направлены запросы в банки по счетам фигурантов дела и ходатайство в суд о даче согласия на выемку и детализацию телефонных соединений между обвиняемым и заявительницей.

По его мнению, обвиняемый, как сотрудник уголовно-исполнительной системы, «может иметь связи в криминальной среде и уголовно-исполнительной системе» и использовать их, чтобы оказать давление на свидетелей

Напомним, подполковника Набиева обвиняют в вымогательстве и получении взятки в крупном размере (п. «б», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Оперативную поддержку расследованию оказывают сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана и собственной безопасности УФСИН по РТ.

Как утверждают источники «Реального времени», формально контракт заключался с ИП, которым является дочь Шайхутдиновой, однако в действительности все переговоры с колонией вела мать. Первая партия гробов made in zona вызвала у заказчицы претензии по качеству и выбору материала, после чего ей предложили «откатить» за качество, сообщил один из собеседников издания.

Подполковник Набиев: «Какие взятки? Мы фактически жили как муж и жена!»

Суду обвиняемый представился уроженцем Сарапула, до задержания проживавшим в Удмуртии с женой и двумя детьми. По данным ФСИН, в Татарстан он перевелся в 2018 году с должности замначальника колонии №12 в Удмуртии, однако к моменту возбуждения дела успел оформить обратный перевод.

По словам Рината Набиева, признаваться ему не в чем:

— Ваша честь, с этой гражданкой, которая заявила, что я принимал от нее какие-то взятки, мы долгое время сожительствовали вместе. На тот момент вели общее хозяйство, и деньги, которые она переводила, были намного раньше того периода, о котором сейчас говорит товарищ... гражданин следователь.

По словам Рината Набиева, признаваться ему не в чем

Подполковник объяснил суду, что бывали моменты, когда Шайхутдинова переводила средства для покупки продуктов, и он тогда и не задумывался, что этот факт может быть использован для обвинения в коррупции. «Какие я могу брать взятки? Мы фактически жили как муж и жена!» — возмутился он и сообщил о реальном мотиве для оговора со стороны бывшей подруги: «Когда мы с ней уже начали расходиться, она громко заявила (есть люди, которые об этом слышали): «Я тебя посажу!».

С его слов, после разрыва до него доходили сведения о том, что женщина что-то готовит против него. Кроме того, от нее поступали некие странные вопросы в одном из мессенджеров, на которые он предпочел не отвечать. По данным Набиева, скриншоты этой переписки приобщены к материалам дела.

На вопрос председательствующего судьи Тимура Зарипова о возражениях по ходатайству СК, Набиев заявил, что у него нет знакомых в криминальных структурах, а если бы были — служба безопасности заблокировала бы ему работу в местах лишения свободы. Арестованный подчеркивал — никаких препятствий силовикам не чинил, не отказывался от дачи показаний и очных ставок с первого дня, еще с дежурным защитником. Он просил заменить реальный арест домашним.

Ряд вопросов своему клиенту в суде задал его договорной адвокат Руслан Нагиев. Среди его последних дел — процессы в Забайкалье по расстрелу сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым и предшествовавшей этому дедовщине, а также защита прав на хиджаб для учителей Мордовии и студенток омского медколледжа.

Ряд вопросов своему клиенту в суде задал его договорной адвокат Руслан Нагиев

Отвечая на вопросы Нагиева, подполковник подробно рассказал, на какой квартире сожительницы и когда они проживали, припомнил возраст трех ее детей, где они учились. А еще рассказал, что женщина «неоднократно увозила-привозила» его на работу, давала ему ключи от своей машины и даже деньги на бензин, когда требовалась поездка в Удмуртию — «у нас с женой [официальной] был такой момент, когда мы готовы были разводиться». Впрочем, до развода не дошло, напротив, он решил вернуться в семью, когда отношения с сожительницей испортились, отмечал подполковник: «После того как я собрал вещи и переехал, Шайхутдинова сказала: «Я тебе это просто так не оставлю, потому что ты мой!»

«Дружба длилась 3-4 недели, пока она не раскусила, что он ее просто «доит»

В прениях старший помощник прокурора Приволжского района Айдар Ахметзянов поддержал ходатайство о продлении ареста, полагая, что на воле обвиняемый в особо тяжком преступлении может скрыться либо оказать давление на свидетелей.

Адвокат подполковника Руслан Нагиев просил заменить СИЗО подпиской или домашним арестом. Он подчеркивал, что никаких реальных попыток давить и скрываться его клиент не предпринимал, а с момента предполагаемого преступления прошло почти 2 года. «Лично мое мнение, что содержание под стражей — это один из методов давления, чтобы получить необходимые показания», — выступил защитник и попросил суд оценить состоятельность претензий в адрес Набиева:

— Как можно признать взяткой передачу денег от жены к мужу, от сожительницы — сожителю?.. Если каждая обиженная женщина будет предъявлять, что, всех под стражу заключать? это серьезное обвинение и должны быть серьезные доказательства.

В заключительном слове арестованный, оговорившись, заявил было, что полностью поддерживает... слова следователя, затем поправился — «слова адвоката», и напомнил суду о своих малолетних детях.

В прениях старший помощник прокурора Приволжского района Айдар Ахметзянов поддержал ходатайство о продлении ареста

Однако председательствующий Тимур Зарипов оставил Набиева в СИЗО до 20 апреля.

В перерыве заседания защита сообщила — будет оспаривать этот арест, и поделилась информацией о том, что главный свидетель по данному делу (статус потерпевшей взяткодателю не дали) имеет судимость за мошенничество и статус обвиняемой в посредничестве другой взятке. «Реальному времени» удалось получить подтверждение, что фигуранткой коррупционного дела указанная дама стала минувшей осенью и в отношении нее даже избирался домашний арест. В 2015-м она же получила условный срок за растрату, в 2018-м ее признали виновной в хищении миллиона рублей у ряда потерпевших и по совокупности с первым приговором назначили срок в 5 лет колонии. Но предоставили отсрочку до достижения младшим ребенком возраста 14 лет.

Согласно последнему приговору, вину обвиняемая признала. Впрочем, ее близкие расценивают огласку в процессе данных фактов защитой Набиева как попытку «облить грязью и обелить себя». Журналисту «Реального времени» позвонила женщина, представившаяся сестрой заявительницы. Она опровергла слова подполковника и о сожительстве, и о совместном хозяйстве:

— У нее есть мужчина и взрослые дети. Набиев просто влез к ним в доверие, был вхож в дом, приходил обсуждать всякие вопросы. Потом стал плакаться — мол, жить ему негде. А она занималась риелторством и видела в нем потенциального клиента, так что помогала... И машину ему давала, своей у него не было. Но вся дружба длилась 3-4 недели, пока она не раскусила, что он ее просто «доит». Как только она начала в колонии бизнес заводить, он начал ее «сосать»!

Со слов звонившей, сестра всего лишь просила силовиков дать оценку переписке и переводам средств Набиеву, а еще рассказала, что часть средств передавала наличными. Контракт на гробы был не единственным. Старые уголовные дела сестры женщина объяснила журналисту происками конкурентов. И с гордостью сообщила — в свое время та выдвигалась в качестве кандидата в депутаты Госсовета РТ.

На чьей стороне правда в этой истории — покажет время.