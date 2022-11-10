Глава Следкома поручил представить доклад о возможном нарушении прав женщины в Татарстане

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о возможном нарушении прав женщины в Татарстане — об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях накануне появилось сообщение, что женщина из Казани уже год пытается добиться бесплатных лекарств для прикованной к постели матери. На данный момент ей удалось получить только малую часть из положенных препаратов.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад по доводам, изложенным в публикации, и мерах, принимаемых по защите прав женщины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе активисты из татарстанского поселка Тарловка обратились к Бастрыкину с обращением — по их мнению, представители местной власти способствовали незаконному присвоению части береговой полосы поселка. Председатель Следкома поручил Липскому доложить об обстоятельствах произошедшего и провести процессуальную проверку по данному факту.

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Илина Хакимова