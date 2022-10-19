Численность населения Казани превысила 1,3 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани проживают 1 308 660 человек, из них 592 360 — мужчины и 716 300 — женщины. Такие данные опубликованы в сборнике Татарстанстата по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года.

Согласно документу, самым населенным районом города является Советский, в нем проживают 336 927 граждан (из них 151 842 — мужчины и 185 085 — женщины). В Приволжском районе насчитывается 272 527 горожан (124 842 — мужчины, 147 685 — женщины), в Ново-Савиновском — 222 926 жителей (98 650 мужчин и 124 276 женщин).

В Кировском районе проживает 140 001 человек (64 719 мужчин и 75 282 женщины), в Московском — 133 168 казанцев (59 668 мужчин и 73 500 женщин). В Авиастроительном районе насчитывается 118 106 жителей (54 137 мужчин и 63 969 женщин), в Вахитовском — 85 005 человек (38 502 мужчины и 46 503 женщины).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В республике при ее организации и проведении было задействовано более 2,7 тысячи человек, из них 2,3 тысячи переписчиков на счетных участках, 386 контролеров, 12 инструкторов с функциями переписчика в МФЦ, 10 уполномоченных.

Напомним, согласно Всероссийской переписи населения 2021 года, в Татарстане проживают 4 005 000 человек.

Более 3 млн жителей республики живут в городах, еще 931 тысяча человек — в селах. По сравнению с 2010 годом население в Татарстане увеличилось на 5,8%. Казань вошла в число городов, где насчитывается более 1 млн постоянных жителей.

Кроме того, в переписи учли около 350 тысяч человек, которые временно находились в России, а постоянно проживают за рубежом. Наибольшее количество таких людей было в Москве, Татарстане, Московской области, Приморском крае, Амурской области.



По предварительным итогам переписи население России составило 147 млн человек. «Реальное время» разбиралось, много это или мало.

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Максим Кокунин