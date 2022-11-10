Суд заключил под стражу владельца сгоревшего костромского клуба «Полигон»

Басманный суд Москвы заключил под стражу владельца сгоревшего костромского клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева, его задержали в Костроме, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



Мирзоева задержали по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». С ним проводятся следственные действия.

Ихтияр Мирзоев — депутат Костромской областной думы. В минувший понедельник президиум генсовета «Единой России» принял решение о приостановке его членства в партии. Сам Мирзоев заявил, что все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы «Империя», организовавшей работу заведения, не имеет.

5 ноября задержали предполагаемого виновника пожара. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, мужчину передали следственным органам.



В качестве возможной причины пожара в прокуратуре назвали применение пиротехники. Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров. В кафе находилось порядка 250 человек, их эвакуировали. Кроме того, 15 человек эвакуировали из соседнего дома. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку. В результате пожара погибли 13 человек.



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Маргарита Головатенко