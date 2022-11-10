На окраине Казани планируют очередную многоэтажную застройку, но без школы — из-за дефицита земель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Квартиры из шумозащитных материалов на 1 223 человека

На окраине Казани намечается строительство очередных жилых высоток, выяснило «Реальное время». Согласно утвержденному городскими властями проекту планировки и межевания территории в границах улиц Клубная, Мамадышский Тракт и Зажора, квартирами намерены обеспечить 1 223 человека.

Под размещение объектов капитального жилищного строительства отводится 1,3251 га. Участок на востоке граничит с улицей Клубная, на западе — с улицей Зажора, а на юге –с Мамадышским Трактом. На северной стороне расположены земельные участки с кадастровыми номерами 16:50:140107:15 и 16:50:140107:119.

В новых 20-этажных «человейниках» расположатся квартиры на 27,5 тысячи «квадратов». Площадь застройки жилых домов оценивается в 3 650 квадратных метров, а плотность жилищного фонда — 17 тыс. «квадратов»/га.

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Строить дома планируют из шумозащитных материалов, так как рядом находится трасса по Мамадышскому Тракту. Подобное решение позволит обеспечить соблюдение допустимых уровней шума на придомовой территории и площадках отдыха, уверяют разработчики проекта. Также в новостройках установят шумозащитные стеклопакеты, шумопоглощающие и шумоизолирующие перегородки, а также уплотнят дверные проемы.

Школу не построят из-за дефицита земель и стесненных условий — дети будут ходить в том числе в гимназию №175

Для обслуживания потребностей жителей новостроек понадобится детский сад на 99 мест, школа на 209 учеников, поликлиника, рассчитанная на 17 посещений в сутки для взрослых и девять для детей, а также парковка на 367 машино-мест. Кроме того проектом предусмотрены 50 парковочных мест для гостей и не более 11 для для сотрудников и посетителей встроенно-пристроенных помещений.

Несмотря на то, что потребность в 99 местах в детском саду, его планируют построить на 120 детей. При этом в проекте нет места для новой школы. Его разработчики заявили, что ее строительство на выделенной территории невозможно из-за дефицита земель и стесненных условий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Учиться дети новоселов на окраине Казани будут в близлежащих к их домам школах. В проекте указано, что в пешей доступности находятся СОШ №184 по ул. А.Курынова, 11а в ЖК «Светлая долина» и гимназия №175 по ул. Файзи, 8, где в мае 2021-го произошла стрельба. Кроме того, на транспорте за 27-42 минуты школьники могут добраться до еще 11 образовательных учреждений — СОШ №184, многопрофильная полилингвальная гимназия №180, гимназия №174, многопрофильная школа №181, СОШ №171, СОШ №156, СОШ №161, СОШ №167, СОШ №86, СОШ №47 и СОШ №111.

Территорию освоят в два этапа

Освоение территории планируется в две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство и получение разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК общей площадью жилого фонда 27,5 тыс. «квадратов», а также многоуровневого паркинга с подведением сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, с установкой трансформаторной подстанции, локальных очистных сооружений, блочной котельной, насосной станции, сетей водоснабжения, водоотведения и строительством участков улично-дорожной сети. Общая площадь освоения территории 1,8265 га.

Во вторую очередь планируется строительство и получение разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада. Общая площадь освоения территории оценивается в 0,5675 га.

скриншот проекта

Территорию вокруг домов, культурно-бытовых и административных учреждений и детского сада озеленят. Там высадят высокоствольные, средние низкорослые деревья и кустарники. Общая площадь озеленения территории составит 12 313 «квадратов».

Проектом на территории нового жилого комплекса намечено строительство новых и реконструкция существующих пешеходных тротуаров, а также велодорожек. Также запланирована реконструкция участка улицы Клубная, прокладка внутриквартальных пожарных проездов к жилым домам и организация остановки для школьного автобуса.

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Татьяна Демина