Власти Казани потратят на мониторинг состояния дорог 18,8 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru//Максим Кокунин

Цель — повышение эффективности ведения и управления городским хозяйством

Исполкому Казани понадобилось аналитическое сопровождение контроля и управления городским хозяйством, выяснило «Реальное время». Плановый срок оказания услуг — 12 месяцев с даты заключения контракта.

Основное назначение услуги — предоставление аналитических данных для управления процессами городского хозяйства и контроля качества уборки улично-дорожной сети Казани. Среди основных целей — оцифровка инфраструктуры города в режиме реального времени посредством «машинного зрения» и повышение эффективности ведения и управления городским хозяйством. Также услуга должна помочь в распознавании инфраструктуры столицы Татарстана, анализе обстановки на улично-дорожной сети, выявлении событий, инцидентов, несоответствий и недостатков.



Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о детекции — опор освещения

Оказывать услугу должны в три этапа. Первая стадия включает предоставление сведений с модулей геоинформационной системы, дорожных знаков и дефектов асфальтового покрытия, вторая — с модуля контроля за уборкой снега, третья — с модуля выявления дефектов дорожной разметки.

Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о детекции — дорожных знаков

Профинансируют услуги из городского бюджета

Управление информационных технологий и связи Казани готово потратить на аналитическое сопровождение контроля и управления городским хозяйством 18,8 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о выявленных инцидентах — не горящих опор освещения

В программе будут отражаться такие события и инциденты, как «Не горит светильник на опоре освещения», «Коэффициент заснеженности», «Дефект дорожного полотна», «Дорожный знак», «Опора освещения» и «Дефект дорожной разметки». Информация о них будет поступать с датой и временем. Сводка будет содержать ГЛОНАСС-координаты и ссылку на фотоматериал.

Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о коэффициентах заснеженности

Власти требуют, чтобы программное и аппаратное обеспечение было свободным от возможности предъявления основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности прав и притязаний третьих лиц. Компоненты системы хранения данных должны обладать патентной чистотой.

Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о выявленных инцидентах заснеженности

Оборудование системы должно работать в автоматическом режиме и вести непрерывную видеосъемку улично-дорожных сетей и прилегающих территорий. Видеозапись необходимо вести непрерывно в период движения транспорта по маршруту с записью в файлы продолжительностью не более пяти минут.

Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о дефектах асфальтового покрытия

При отражении инцидентов, связанных с дорожными знаками, в системе должны быть представлены сведения об их состоянии, номер дорожного знака, фотоизображения участка дорожного знака, дата, время и географическая съемка. В модуле выявления дефектов асфальтового покрытия должны быть данные об их видах — продольные, поперечные, трещины, выбоина или сетка трещина.

Пример предоставляемой информации — вывод информации на слоях карты о дефектах дорожной разметки

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Татьяна Демина