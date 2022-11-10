Госдума приняла закон об отмене пошлин за выдачу документов жителям новых территорий

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях в Налоговый кодекс России поправки, которые освобождают жителей Донецкой (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей от уплаты государственных пошлин за выдачу документов, сообщает ТАСС.



К таким документам относятся российский и заграничный паспорта, национальное водительское удостоверение и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, а еще выдача вида на жительство в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, определение наличия гражданства РФ у лиц в соответствии в законами о принятии в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

От уплаты пошлин освобождается также совершение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области отдельных юридических действий, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Фото: goverment.ru

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. Теперь в составе страны 89 субъектов Федерации. Они перечислены в статье 65 Конституции.

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Маргарита Головатенко