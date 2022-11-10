В Татарстане аномально теплая погода сменится резким похолоданием

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане после потепления ожидается резкое похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей неделе температура опустится до -7 градусов.

В ближайшие три дня, с 11 по 13 ноября, в Татарстане сохранится аномально теплая погода — воздух прогреется до +3..+8 градусов. Температурный фон окажется на 6—7 градусов выше нормы. Ожидаются дожди и сильный ветер порывами до 15—20 м/с

Однако новых рекордов в Гидрометцентре Татарстана не прогнозируют. В эти дни в 1927 году в Казани фиксировали до +10..+15 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт — республика попадет под влияние тыловой части уходящего за Урал циклона. Ожидаются дожди и снег, в том числе мокрый, и сильный порывистый ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В понедельник, 14 ноября, в Татарстане похолодает до +2..-3 градусов. Во вторник, 15 ноября температуры опустятся до -2..-7°С. На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики.

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что в среду, 9 ноября, в Татарстане зафиксировали +1..+5 градусов. Среднесуточные температуры на 5°С превысили норму.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, дождь, и умеренный юго-западный ветер. Днем температуры достигнут +8 градусов.



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Татьяна Демина