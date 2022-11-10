«Я так не люблю искать дно»: Набиуллина ответила на вопрос о спаде экономики России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о том, пройдено ли дно российской экономикой или возможен новый спад.
— Я так не люблю искать дно, — цитирует ее «РИА Новости».
Пару дней назад глава ЦБ говорила, что структурная трансформация российской экономики продлится еще несколько лет. При этом в случае мирового кризиса это осложнит этот процесс.
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8—2,9%.
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