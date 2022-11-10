Правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет

Правительство России дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба кабмина.



Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет назначают с апреля этого года семьям с низким доходом, в которых воспитываются почти 5 млрд детей. В этом году на эти цели направят 505 млрд рублей.

— Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах, — сказал Мишустин.

С 1 января 2023 года планируется запустить единые универсальные пособия на детей от рождения и до 17 лет. Как подчеркнул глава правительства, его оформление должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан. Решение этой задачи Мишустин попросил взять под личный контроль вице-премьера Татьяну Голикову и министра труда Антона Котякова.



Фото: realnoevremya.ru

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг или при личном визите в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

В октябре Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет. Согласно законопроекту, универсальное пособие будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума (в среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей).



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Маргарита Головатенко