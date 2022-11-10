Власти Казани прогнозируют увеличение населения города до 2 миллионов человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Население Казани к 2050 году может достичь 2 миллионов человек. Такой прогноз озвучил мэр города Ильсур Метшин.

— Самая компактная, управляемая и экономически оправданная модель — это город с населением в 2 млн человек, — цитирует градоначальника пресс-служба мэрии Казани. По его словам, власти нацелены на достижение этой отметки.

Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения — 2020, в Казани проживает 1 308 660 человек. Из них 592 360 — мужчины и 716 300 — женщины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый густонаселенный район Казани — Советский, там проживают 336 927 горожан. Самый небольшой по численности проживающих — Вахитовский район, где сосредоточено 85 005 казанцев. Еще 272 527 человек проживают в Приволжском районе города, 222 926 — в Ново-Савиновском. Кировский район насчитывает 140 001 жителя, Московский — 133 168, а Авиастроительный — 118 106.

На Казань приходится треть населения Татарстана, численность которого оценивается в 4 004 809 человек. Оно выросло за последнее десятилетие на 218,3 тысячи человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина