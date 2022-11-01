Суд оштрафовал «Википедию» на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» фейковых статей о ходе проведения спецоперации. Сумма штрафа составила 2 миллиона рублей, передает «РИА Новости».



Протокол составили за неудаление двух статей о спецоперации на Украине. Максимальная сумма штрафа — 4 млн рублей.

Роскомнадзор требовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о российской спецоперации на Украине 2 марта. В ведомстве заявляли, что интернет-портал будет привлечен к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

Фото: pixabay.com

В соответствии с требованием Генпрокуратуры России администрации «Википедии» были направлены новые требования об ограничении распространения недостоверной общественно значимой информации.

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Маргарита Головатенко