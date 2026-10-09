Для системы образования России создадут суверенный ИИ

Изучение искусственного интеллекта станет обязательным предметом в школах, а университеты перестроят под новые технологические реалии

Технологии искусственного интеллекта перестали быть экспериментом. Сегодня они все глубже проникают в повседневную жизнь, меняют экономику, производство и социальную сферу. На этом фоне Россия переходит от отдельных пилотных решений к системной модели применения ИИ. Реализуется проект по внедрению информационных технологий в учебный процесс и науку. Однако на практике возникают вопросы, выходящие далеко за пределы технической сферы. Что в образовании и научной работе можно передать машине, а что должно оставаться исключительно зоной ответственности человека? Где проходит граница между помощью и замещением? И как сохранить критическое мышление и живое общение между педагогом и учеником в эпоху алгоритмов? Именно эти вопросы стали центральными на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» в рамках форума «Цифровые дни Иннополиса». Подробнее о том, что обсуждали и какие решения предложили, — в материале «Реального времени».

Минниханов: республика готова стать площадкой для масштабирования ИИ

С приветственным словом на пленарном заседании выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал о республиканской программе развития искусственного интеллекта, на которую в ближайшие пять лет направят 5 млрд рублей. Средства пойдут на подготовку кадров, научные исследования и создание инфраструктуры.

— Татарстан рассматривает искусственный интеллект как один из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни людей. В текущем году мы приняли республиканскую программу развития искусственного интеллекта. В ближайшие 5 лет вложим в это направление 5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на подготовку кадров, научные исследования и создание инфраструктуры для устойчивого технологического роста, — заявил раис республики.

Рустам Минниханов привел ключевые цифры, характеризующие развитие республики в сфере искусственного интеллекта. Сегодня в Иннополисе работают более 340 компаний, создано свыше 13 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций превысил 335 млрд рублей. Университет подготовил более 2 тыс. выпускников, большинство из которых остаются работать в местных IT-компаниях.

Отдельно раис остановился на подготовке кадров, которая начинается со школьной скамьи. По его словам, искусственный интеллект базируется на сильной математической школе — с 2024 года в республике реализуется проект «Прорыв», поддержанный президентом России Владимиром Путиным. В рамках него открыты десятки физико-математических классов и кружков, где занимаются тысячи школьников. В этом году стартовала аналогичная программа для естественно-научных дисциплин.

Минниханов отметил первые результаты: в республике вырос средний балл ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике. По его словам, это хороший пример подготовки будущих специалистов для достижения технологического лидерства страны, республика готова делиться наработками на федеральном уровне.

Чернышенко: образование должно успевать за изменениями

Модератором заседания выступил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в июле президент страны подписал закон о поддержке развития технологий ИИ, после чего правительство запустило два выделенных проекта — в образовании и науке. Рабочие группы картировали бизнес-процессы на всех уровнях и определили четыре принципа внедрения: сохранение критического мышления, снижение образовательного неравенства, повышение достоверности оценивания и сохранение традиционных ценностей. Эти принципы закрепили в так называемом манифесте и при каждом изменении сверяются с ним.

— Мы перекраиваем на лету последовательность действий преподавателей, администраторов, учащихся и родителей. Но мы понимаем, что и ответственно подходим к рискам. При этом педагог сохраняет свою ведущую роль и живое общение, — заявил Чернышенко.

Он также привел данные исследований: 9 из 10 молодых россиян уже используют искусственный интеллект, но только четверть пользователей перепроверяют ответы нейросетей.

— Это значит, что образование должно успевать за изменениями самой работы. Мы должны не только догонять, но и предвидеть, и учить тому, что будет востребовано завтра. И, конечно, надо обучать прежде всего своих преподавателей, — добавил вице-премьер.

ИИ станет обязательным предметом в школах

О том, как искусственный интеллект войдет в школьную программу, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он сообщил, что со второй четверти 1 000 школ, включая татарстанские, начнут апробацию нового курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность», а с сентября следующего учебного года он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс.

— Здесь очень важно рассказать не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о тех рисках, которые он несет. ИИ — это не для списывания домашних заданий, а для развития. Мы переходим от парадигмы, когда мы обучали талантливых детей либо отстающих, искусственный интеллект даст нам уникальный шанс обучать всех детей, — подчеркнул министр просвещения.

По его словам, уже создается учебник по искусственному интеллекту для 5—9-х классов. Все учителя будут бесплатно обеспечены этими пособиями. Кроме того, принято решение о создании суверенного ИИ для системы образования.

— Сейчас мы выбираем технологического партнера, и у нас будет создан наш искусственный интеллект. Все те решения, которые уже есть, мы будем интегрировать в единую нейросеть, — сказал Кравцов.

Университеты перестроят под новые реалии с ИИ

Искусственный интеллект уже меняет подходы к обучению и научным исследованиям. Университеты постепенно перестраивают программы, а ученые все чаще используют ИИ для анализа данных и генерации гипотез. Как этот процесс будет развиваться дальше и что он значит для высшей школы, подробно рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой будут базироваться все процессы, происходящие в современном университете. Это основа для трансформации всей высшей школы, — заявил министр.

Он отметил, что в университеты уже скоро придут студенты, для которых ИИ и соответствующие технологии будут нормой с рождения, а не приобретенным навыком. Это создает разрыв между преподавателями, выросшими в иную эпоху, и новым поколением.

— Неизбежно появляется разрыв между теми, кто учит, и теми, кто пришел в аудиторию. И этот разрыв надо сделать минимальным, чтобы когнитивные навыки не деградировали, а критическое мышление сохранялось, но при этом искусственный интеллект был неотъемлемой частью жизни, — сказал Фальков.

По его словам, в ядро всех программ новой модели высшего образования планируется включить отдельный модуль по ИИ, а на втором-третьем курсе добавят специализированные модули в зависимости от профессии.

ИИ становится неотъемлемой частью научной работы

Отдельно Фальков остановился на науке, где меняется сам способ производства знания. По его словам, если экспериментально установлено около 130 тыс. структур белков, то с помощью ИИ спрогнозировано уже более 200 млн с точностью порядка 92%. Также с использованием искусственного интеллекта выявлено 162 тыс. новых видов РНК-вирусов.

— То есть происходит не только сокращение времени на исследования, но и изменение самой организации работы исследовательских групп, — отметил он.

К 2030 году 70% исследователей должны опираться на ИИ в своей деятельности, а 80% научных организаций — применять эти технологии. При этом, по словам министра, нужно одновременно развивать вычислительные мощности, работать с данными, формировать компетенции и менять нормативное регулирование.

— Приход искусственного интеллекта в науку потребует обновления всей институциональной основы. Это новые процессы финансирования, другое отношение к метрикам и публикациям, пересмотр подходов к академическому вознаграждению и, самое главное, к верификации результатов. Ответа на это пока у нас нет, но мы с сообществом должны над этим думать, — заключил Фальков.