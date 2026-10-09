Минюст внес «Плохую куряночку»* и четырех человек в реестр иноагентов
Одновременно из реестра исключены ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы» и ООО «ЛЮДИ»
Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В него включены информационный ресурс «Плохая куряночка»*, а также Ишмурат Хайбуллин*, Муслим Сатуев*, Роман Малоземов и Тимур Алиев*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным министерства, ресурс «Плохая куряночка»* распространял для неограниченного круга материалы иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, он размещал недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе России.
Кинокритик Алиев*, согласно данным Минюста, также участвовал в создании и распространении сообщений иноагентов и распространял недостоверную информацию о решениях органов власти.
Одновременно из реестра исключены ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы» и ООО «ЛЮДИ».
Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Немцову*.
Справка
* внесены в реестр иноагентов
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».