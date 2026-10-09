Песков: поездки россиян в Европу стали опасными

Об этом пресс-секретарь президента России заявил, комментируя задержание в Черногории основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука

Поездки в европейские страны для россиян стали опасными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание в Черногории основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что не знает обстоятельств произошедшего, поскольку поступает разная информация. По его словам, по Венской консульской конвенции страна обязана уведомить российское консульство о задержании гражданина, и дипломаты будут обеспечивать соблюдение его прав.

Отвечая на вопрос о рекомендациях россиянам, особенно публичным лицам, Песков подчеркнул, что тем, кто находится под ограничениями, нужно осознавать: в ЕС их нарушение является уголовным преступлением. «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», — заявил он.

Напомним, задержание основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука произошло утром в городе Рисан. Задержаны были также жена Михаила Звинчука и еще три человека.

Алсу Сабирзанова