Площадь засыпки Казанки у «Чаши» сократили — к созданию участка приступят в начале 2023-го

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани уменьшили планируемую к засыпке площадь реки Казанки. Согласно разрешению на создание искусственного земельного участка, площадь проектируемого ИЗУ — 9149,18 квадратного метра.

Он предполагается как часть территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, под благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения центра семьи «Казан». Участок планируется использовать как рекреационную территорию.

скриншот документации

Работы по созданию искусственного земельного участка планируют начать в январе следующего года и завершить их в июле. Планируемый срок начала его использования — август 2023-го.

Создание ИЗУ предполагается путем отсыпки песка пионерным способом с помощью автосамосвалов. Завезут его из карьера в Приволжском районе Казани (ул. Поперечно-Кукушкинская, ул. Магистральная). С целью защиты объекта от волнового воздействия предусмотрено строительство откосного берегоукрепления в виде каменной наброски с упорным зубом.

скриншот документации

Разрешение на создание искусственного земельного участка у казанской «Чаши» выдано ООО «Эко М». Инициатором указан Главстрой Татарстана.

Напомним, изначально проектом предусматривалось создание искусственного земельного участка площадью 14,3 га земли: 9,9 га и на первом этапе и 4,4 га на втором.

Фото: техническая документация

В августе стало известно, что в столице Татарстана благоустроят территорию возле центра семьи «Казан». Там появится сцена для проведения городских праздников, новые скамейки, а берег от Ленинской дамбы до «Чаши» выровняют, что позволит организовать прямой выход вдоль дамбы к Казанскому кремлю.

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Татьяна Демина