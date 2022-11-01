Минтимеру Шаймиеву вручили благодарственное письмо от Сергея Нарышкина
Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», член Российского исторического общества Минтимер Шаймиев встретился с председателем правления РИО, исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Могилевским, членом президиума общества, вице-президентом РАН, директором Института археологии РАН Николаем Макаровым, а также с академиком Национальной академии наук Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими.
Во время встречи обсуждались вопросы развития исторического образования в средней и высшей школе, отечественной исторической науки, сообщается на сайте Государственного Советника.
В завершение Могилевский вручил Минтимеру Шаймиеву благодарственное письмо председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина — за внимательное и бережное отношение к историко-культурному наследию Татарстана и России.
Ректор КФУ Ленар Сафин, также принимавший участие во встрече, вручил Минтимеру Шаймиеву награду КФУ — Золотую медаль им. Христиана Френа.
Затем Государственный Советник наградил гостей благодарственными письмами Республиканского фонда «Возрождение».
Несколько дней назад Минтимер Шаймиев встретился с директором департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринатом Аляутдиновым. Они обсудили некоторые вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и исторического наследия.
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