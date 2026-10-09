Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда

Давление на МУС усилилось с 2025 года

США ввели санкции против Международного уголовного суда, предусматривающие запрет на проведение операций с ним. Об этом сообщает Reuters.

— Президент Трамп никогда не позволит МУС преследовать американцев. Именно поэтому сегодня США вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим сделки с этим нелегальным судом, лишим его ресурсов и подорвем его способность функционировать, — заявил госсекретарь Марко Рубио.

Давление на МУС усилилось с 2025 года. В феврале прошлого года администрация Трампа ввела санкции против ряда должностных лиц суда, включая бывшего прокурора Карима Хана. В августе 2026 года ограничения коснулись председателя МУС Томоко Аканэ и старшего судебного адвоката Абдулае Сейе.

В сентябре Reuters сообщал, что США подготовили полный пакет санкций против МУС как организации. Трамп также призывал страны — участницы Римского статута выйти из суда.

Ранее сообщалось, что в Кремле анонсировали скорый разговор Путина с Трампом.

Алсу Сабирзанова