Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей в регионах
Усиленный режим работы ожидается на дорогах Кировской, Калужской, Ульяновской, Калининградской, Челябинской, Пензенской областей и других регионов
В выходные, 10—11 октября, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей. Особое внимание уделят поиску нетрезвых автомобилистов. О рейдах объявили региональные управления ведомства, передают «Известия».
Усиленный режим работы ожидается на дорогах Кировской, Калужской, Ульяновской, Калининградской, Челябинской, Пензенской областей и других регионов.
В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За это нарушение грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а при повторном нарушении — уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО в июле достигла 137,1 тысячи рублей. Количество заключенных договоров составило 40,4 млн, из них 15,2 млн пришлось на краткосрочные полисы.
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