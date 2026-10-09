Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей в регионах

Усиленный режим работы ожидается на дорогах Кировской, Калужской, Ульяновской, Калининградской, Челябинской, Пензенской областей и других регионов

Фото: Динар Фатыхов

В выходные, 10—11 октября, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей. Особое внимание уделят поиску нетрезвых автомобилистов. О рейдах объявили региональные управления ведомства, передают «Известия».

Усиленный режим работы ожидается на дорогах Кировской, Калужской, Ульяновской, Калининградской, Челябинской, Пензенской областей и других регионов.

В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За это нарушение грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а при повторном нарушении — уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО в июле достигла 137,1 тысячи рублей. Количество заключенных договоров составило 40,4 млн, из них 15,2 млн пришлось на краткосрочные полисы.

Алсу Сабирзанова