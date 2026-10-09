Росавиация готова обсудить увеличение числа рейсов с Катаром
Речь идет об увеличении числа рейсов не только в Москву, но и в другие города
Россия готова обсудить увеличение числа рейсов с Катаром — не только в Москву, но и в другие города. Об этом сообщила Росавиация по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Ядрова с послом Катара Ахмедом бен Насером бен Джасимом Аль Тани, передает ТАСС.
Ядров также предложил наладить более оперативное информационное взаимодействие между странами. В ходе встречи стороны обсудили расширение полетной программы. Воздушное сообщение между Россией и Катаром активно развивается, подчеркнули в Росавиации.
Ранее сообщалось, что Китай, Египет и ОАЭ расширяют рейсы в Россию.
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