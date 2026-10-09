Росавиация готова обсудить увеличение числа рейсов с Катаром

Речь идет об увеличении числа рейсов не только в Москву, но и в другие города

Фото: Дарья Пинегина

Россия готова обсудить увеличение числа рейсов с Катаром — не только в Москву, но и в другие города. Об этом сообщила Росавиация по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Ядрова с послом Катара Ахмедом бен Насером бен Джасимом Аль Тани, передает ТАСС.

Ядров также предложил наладить более оперативное информационное взаимодействие между странами. В ходе встречи стороны обсудили расширение полетной программы. Воздушное сообщение между Россией и Катаром активно развивается, подчеркнули в Росавиации.

Ранее сообщалось, что Китай, Египет и ОАЭ расширяют рейсы в Россию.

Алсу Сабирзанова