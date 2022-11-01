В Челнах арестован житель многоэтажки, напугавший соседей прогулками с ножом

Фото: скриншот видео соцсети

Сегодня Набережночелнинский горсуд наказал 13 сутками административного ареста 47-летнего уроженца Баку, на которого жаловались соседи. Они сообщали — мужчина ходил по подъезду и разъезжал в лифте с ножом. Свою проверку по этой истории провели сотрудники прокуратуры, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, жалобы на этого соседа от жильцов многоквартирного дома в полицию поступали не раз. Одна из женщин написала заявление, что в конце октября тот, будучи пьяным, стучался и плевался в ее дверь, грубо выражаясь нецензурной бранью. Именно по этому факту нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), и сегодня этот протокол и иные доказательства рассмотрел суд автограда. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

В отделе полиции №1 «Автозаводский» УМВД России по Набережным Челнам в отношении мужчины зарегистрированы сообщения о преступлении по фактам угрозы убийством и умышленного повреждения имущества. 27 октября соседи сообщали, что он ходит с ножом в подъезде и размахивает им, «все громит», ломает ящики и разговаривает сам с собой. Процессуальная проверка взята на контроль прокуратурой автограда.

Известно, что мужчина родился в Азербайджане в 1975 году. Работает экспедитором по закупкам в одной из компаний. Холост, детей нет. Ранее судим, привлекался к административной ответственности за несоблюдение ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре (ст. 19.24 ч.1 КоАП РФ).

Видео с мужчиной, который размахивает ножом в лифте одной из челнинских многоэтажек, распространяется в соцсетях. На кадрах видно, как он входит в лифт с бутылкой спиртного в одной руке и ножом — в другой.

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Татьяна Демина