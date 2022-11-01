РБК: в Генштабе предложили обязать граждан предоставлять данные военкоматам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин во время круглого стола в Совфеде заявил, что нужно ужесточить законодательство для борьбы с непредоставлением военкоматам информации об изменении семейного положения и состояния здоровья. К примеру, по его словам, можно обязать граждан предоставлять такие данные, пишет РБК.

Военный комиссариат, учитывая количество его сотрудников, не может сразу обработать данные о 25 млн человек, отмечает Побирохин.

— Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных «Горизонт-МР», — сказал генерал-майор.

Фото: council.gov.ru (на снимке — Сергей Побирохин)

28 октября президент России Владимир Путин заявил, что работу военкоматов в России необходимо модернизировать. По его словам, на первом этапе возникали определенные сложности, однако избежать этого, вероятно, было нельзя, поскольку модернизация давно не проводилась.

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