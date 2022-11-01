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Британский словарь в качестве слова 2022 года избрал термин permacrisis

17:15, 01.11.2022
Британский словарь в качестве слова 2022 года избрал термин permacrisis
Фото: collinsdictionary.com

По версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, термин permacrisis стал главным словом 2022 года. Соответствующая информация опубликована на сайте словаря.

Слово permacrisis образовано от двух слов: permanent и crisis (перманентный кризис). Согласно словарю, этот термин означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года.

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Елизавета Пуншева
АналитикаОбщество

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