Британский словарь в качестве слова 2022 года избрал термин permacrisis
По версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, термин permacrisis стал главным словом 2022 года. Соответствующая информация опубликована на сайте словаря.
Слово permacrisis образовано от двух слов: permanent и crisis (перманентный кризис). Согласно словарю, этот термин означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».
Напомним, американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года.
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