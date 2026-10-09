В Казани у «Чаши» могут создать парк с ресторанным комплексом
Специалистам предстоит разработать проект планировки территории порядка около 16 га
Около Центра семьи «Казан» могут создать парк с двухэтажным ресторанным комплексом. Постановление исполкома о подготовке проекта планировки опубликовано на сайте мэрии.
Планируется, что документ должен быть подготовлен до 2028 года. Специалистам предстоит разработать проект планировки территории порядка около 16 га.
Что касается ресторана, общая площадь составит 3,7 тыс. кв. м. Строительный объем будет равен почти 18 тыс. куб. метров.
Инициатор подготовки проекта планировки территории — индивидуальный предприниматель Булат Сабиров. Его средства будут источником финансирования работ по подготовке проекта.
Напомним, недавно в Институте развития Казани представили проекты развития центра города, включая благоустройство берега озера Верхний Кабан и переосмысление интерьера Дворца творчества имени Абдуллы Алиша. Концепция благоустройства берега вдоль Фермского шоссе предполагает создание тематических зон, водно-болотного парка, прогулочных маршрутов протяженностью 1,8 км, а также эллинга для хранения лодок и каяков.
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