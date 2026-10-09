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В Казани у «Чаши» могут создать парк с ресторанным комплексом

14:23, 09.10.2026

Специалистам предстоит разработать проект планировки территории порядка около 16 га

В Казани у «Чаши» могут создать парк с ресторанным комплексом
Фото: Динар Фатыхов

Около Центра семьи «Казан» могут создать парк с двухэтажным ресторанным комплексом. Постановление исполкома о подготовке проекта планировки опубликовано на сайте мэрии.

Планируется, что документ должен быть подготовлен до 2028 года. Специалистам предстоит разработать проект планировки территории порядка около 16 га.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Что касается ресторана, общая площадь составит 3,7 тыс. кв. м. Строительный объем будет равен почти 18 тыс. куб. метров.

Инициатор подготовки проекта планировки территории — индивидуальный предприниматель Булат Сабиров. Его средства будут источником финансирования работ по подготовке проекта.

Напомним, недавно в Институте развития Казани представили проекты развития центра города, включая благоустройство берега озера Верхний Кабан и переосмысление интерьера Дворца творчества имени Абдуллы Алиша. Концепция благоустройства берега вдоль Фермского шоссе предполагает создание тематических зон, водно-болотного парка, прогулочных маршрутов протяженностью 1,8 км, а также эллинга для хранения лодок и каяков.

Галия Гарифуллина

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