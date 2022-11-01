Призывников-срочников из Татарстана не будут привлекать к участию в СВО

Призывников-срочников из Татарстана не будут привлекать к участию в специальной военной операции — после прохождения службы они будут уволены и направлены к местам проживания, объявил военный комиссар республики Сергей Погодин.



В этом году осенний призыв на службу стартовал 1 ноября. Его сроки сдвинули в связи с проведением частичной мобилизации.

Рассчитывается, что для прохождения военной службы от Татарстана призовут порядка 3 тысяч человек. В регионе будут работать 49 призывных комиссий районов и городских округов. Отправки в войска планируют начать в первой декаде ноября.

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Маргарита Головатенко