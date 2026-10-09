В Татарстане на семейную ипотеку приходится более 70% кредитов

Фокус внимания покупателей уже смещается на вторичный рынок

Фото: Артем Дергунов

В сентябре 2026 года рынок ипотеки в России накрыла волна спроса — заемщики торопились взять кредит до изменения условий «Семейной ипотеки» с 1 октября. В итоге по программе выдали рекордные 303 млрд рублей. «Новые условия серьезно ударят по спросу: срок льготного кредита сократился вдвое, из-за чего ежемесячный платеж вырос с 35–38 тысяч до 60–65 тысяч рублей минимум, а кредитная нагрузка на семью увеличилась на 40–50%», — заявил вице-президент гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ипотека в Татарстане с фокусом на семью, а не айти

В сентябре 2026 года рынок ипотеки в России накрыла волна спроса — заемщики торопились взять кредит до изменения условий «Семейной ипотеки» с 1 октября. В итоге по программе выдали почти 303 млрд рублей — это рекорд: в 2,2 раза больше, чем в августе, и на 63,7% выше сентября 2025‑го. Общий объем льготных кредитов перевалил за 330 млрд рублей. Данные основаны на статистике Сбера — учитывают объем выданных средств, включая транши по кредитам.

Татарстан уверенно держится в числе крупных регионов с высокой долей льготной ипотеки: на «семейную ипотеку» здесь пришлось 72,4% всех выдач. При этом заметна и доля рыночной ипотеки — 25,3%. На айтишную ипотеку пришлось около 2%.

В целом по стране доля льготных программ в сентябре достигла 74%. Параллельно растет и рынок обычной ипотеки: в сентябре объем выдач по базовым программам превысил 114 млрд рублей — это на 9,2% больше, чем в августе, и более чем вдвое выше показателей начала года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нишевые программы — «Дальневосточная и Арктическая», «ИТ‑ипотека» — тоже показали рост, но без резких скачков. Их доля остается небольшой, и общий ажиотаж почти не затронул эти сегменты.

Застройщики давали скидки для семей перед введением обновлений

Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова в разговоре с «Реальным временем» отмечает, что ожидается охлаждение рынка как традиционный откат после всплеска продаж, проводя аналогию с необходимостью восстановления спортсменов после Олимпиады, и полагает, что повторить сентябрьский рекорд рынок сможет лишь в стрессовых условиях.

— Взрыв продаж был связан с заключением реальных ДДУ (не рассрочек) — рост к августу составит минимум 30%, возможно, до 40%, при этом часть договоров будет расторгнута. Казань находится в зоне риска по соотношению распроданных площадей и степени готовности объектов, но выход из нее возможен благодаря завершению программы «Семейная ипотека», которая подтолкнула к покупке тех, кто откладывал ее годами. Застройщики ориентируются на молодые семьи и готовы субсидировать ставки — например, снижать с 10% до 6% за свой счет; скидки на рынке ожидаются уже в ноябре. Из‑за искусственного завышения цен на ходовые квартиры под «семейную ипотеку» после 1 октября застройщики дают скидки: молодая семья с 50% от стоимости квартиры могла бы заплатить на 600 000 рублей больше, купив ее до новых условий, — считает она.

Фокус внимания покупателей уже смещается на вторичный рынок

Как отмечает вице-президент гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев, сентябрьский всплеск спроса на ипотеку был целиком обусловлен ожиданием неизбежных изменений по «Семейной ипотеке» с 1 октября, и в последний рабочий день сентября банки зафиксировали неимоверный ажиотаж — заемщики подписывали кредитные договоры буквально до закрытия суток.

— Новые условия серьезно ударят по спросу: срок льготного кредита сократился вдвое, из-за чего ежемесячный платеж вырос с 35–38 тысяч до 60–65 тысяч рублей минимум, а кредитная нагрузка на семью увеличилась на 40–50%.

Эксперт подчеркивает, что ключевым и пока недооцененным фактором снижения спроса станет обязательство заемщика зарегистрироваться по месту жительства в купленной квартире на пять лет, что создаст серьезные сложности для инвестиционных покупателей и семей с детьми, поскольку прописка в одном месте влечет цепочку действий: смену школы, медучреждений и других инфраструктурных привязок, и далеко не каждый захочет связываться с этим ради платежа в 65 тысяч в месяц.

Он уверен, что спрос на «Семейную ипотеку» однозначно снизится — это подтверждают все эксперты и покажет статистика ближайших двух-трех месяцев.

— Фокус внимания покупателей уже смещается на вторичный рынок: если платить за строящееся жилье приходится 65 тысяч в месяц, то за 80 тысяч можно купить готовую квартиру, возможно, уже с ремонтом. Это подтверждает и количество просмотров и сделок на вторичке, — уточнил собеседник.