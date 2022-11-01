Информационную систему агропромышленного комплекса Минсельзохпрода Татарстана модернизируют

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют модернизировать государственную информационную систему агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Выделить на эти цели готовы почти 48,2 миллиона рублей из регионального бюджета, выяснило «Реальное время».

Модернизировать планируют несколько модулей системы: «Мониторинг опрыскивания», «Мониторинг известкования» и «Геоинформационная система». Работы планируют завершить до 20 февраля следующего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Система, в которой задействовано более 2,7 тысячи пользователей, предназначена для сбора, хранения, анализа, графической визуализации данных в отрасли сельского хозяйства, а также для мониторинга работ по опрыскиванию, известкованию земель сельскохозяйственного назначения, говорится в документации. Ее основная задача — оптимизация рабочих процессов в Минсельхозпроде Татарстана, связанных с получением и анализом данных, обеспечения взаимодействия между участниками агропромышленного комплекса, органов государственной власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций.

«Реальное время» также рассказывало, что в Татарстане модернизируют информационную систему анализа видеопотока. На эти цели потратят почти 4,7 миллиона рублей.



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Татьяна Демина