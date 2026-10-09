Минцифры разъяснило подход к тарифам на связь после критики Володина

Стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры опубликовало разъяснения по тарифам на связь после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу ведомства Максута Шадаева. Ранее министр допустил, что рост тарифов на связь может ориентироваться на индексацию цен на услуги ЖКХ, с чем Володин не согласился, назвав такое сравнение некорректным.

В ведомстве подчеркнули, что стоимость услуг операторы устанавливают самостоятельно, но любой рост должен быть обоснован инвестициями в развитие сетей с учетом инфляции. При необходимости обоснованность изменения цен проверяет ФАС.

Стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ — это лишь ориентир для оценки, а не автоматическая привязка.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Перед операторами стоят масштабные задачи по развитию сетей 5G на российском оборудовании, переходу на отечественное ПО и обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. Выполнение этих задач требует значительных вложений, которые операторы должны подтвердить конкретными проектами, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что Минцифры ведет переговоры с операторами связи о введении платы за пользование международного трафика свыше 50 Гб в сетях 5G.



Зульфат Шафигуллин