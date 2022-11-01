Татарстан и Российский союз промышленников и предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Российского союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин и руководитель Ассоциации предприятий и промышленников республики Александр Лаврентьев подписали в Москве соглашение о сотрудничестве по следующим направлениям:

содействие улучшению инвестиционного климата Татарстана, внедрению лучших региональных практик в данной сфере;

инициирование и продвижение значимых инвестпроектов, проектов комплексного устойчивого развития территории республики, а также социально-экономических проектов;

реализация Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и другие.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, Рустам Минниханов вручил Александру Шохину орден «Дуслык». От президента РССП глава Татарстана получил ведомственную награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — медаль за заслуги. Медаль вручается за вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности и предпринимательства. Кроме того, Шохин вручил медаль за заслуги Александру Лаврентьеву.

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