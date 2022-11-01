В Татарстане налоговая задолженность выросла до 12,5 млрд рублей

Налоговая задолженность в Татарстане увеличилась — по состоянию на 1 октября она составила 12,5 млрд рублей, сообщил на совещании в Доме правительства региона президент республики Рустам Минниханов.



По его словам, указанная сумма составляет половину дефицита бюджета Татарстана. В сравнении с прошлым годом она увеличилась на 4,6 млрд рублей.

Президент Татарстана указал, что больше всего рост долгов по налогам наблюдается у предприятий в области Минстроя Татарстана (4 млрд рублей). На втором месте — компании Минпромторга (2,7 млрд рублей), на третьем — организации сферы Минтранса (850 млн), сообщает «Коммерсант».

В консолидированный бюджет Татарстана за 9 месяцев поступило 362 млрд рублей, из них 309 млрд рублей — собственные доходы. Из федерального бюджета поступило 49,5 млрд рублей, или 65% от плана. До конца года должно поступить еще 26,9 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко