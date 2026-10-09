Нобелевскую премию мира — 2026 присудили юристке Наванетхем Пиллэй за защиту международного права

С 2008 по 2014 год Пиллэй была Верховным комиссаром ООН по правам человека

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили Наванетхем Пиллэй, известной как Нави Пиллэй, за усилия по продвижению мира и международного права.

Пиллэй — юрист из Южной Африки, которая посвятила карьеру борьбе с расовой дискриминацией, расследованию международных преступлений и защите прав человека. Она работала судьей в южноафриканском Высоком суде, Международном трибунале по Руанде и Международном уголовном суде, а затем возглавила Управление верховного комиссара ООН по правам человека. До недавнего времени Наванетхем Пиллэй руководила независимой международной комиссией ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. Сейчас она входит в состав Международного суда ООН, рассматривающего дело, в котором Мьянму обвиняют в геноциде народа рохинджа.



Нави Пиллэй родилась в Дурбане (Южная Африка) в семье тамильского происхождения из Индии. Ее молодость пришлась на эпоху апартеида — системы расовой сегрегации, при которой права чернокожего населения и других расовых групп были существенно ограничены. Получив юридическое образование, Пиллэй стала одной из первых женщин и первой чернокожей женщиной, открывшей собственную адвокатскую практику в провинции Натал. Она защищала людей, выступавших против апартеида, в том числе Нельсона Манделу и других противников расистского режима.

В 1995 году Пиллэй назначили судьей Международного трибунала по Руанде, созданного для расследования преступлений во время геноцида 1994 года. Позднее она возглавила этот судебный орган. Одним из главных направлений ее работы стали преступления сексуального характера во время вооруженных конфликтов. Ее усилиями международный трибунал впервые признал, что изнасилование и сексуальное насилие при определенных обстоятельствах могут быть способом совершения геноцида. Пиллэй сыграла значительную роль в формировании этой правовой позиции. В том же деле впервые были предъявлены обвинения в подстрекательстве к геноциду, основанные исключительно на распространении пропаганды.



Обосновывая решение, Нобелевский комитет напомнил, что международное право после Второй мировой войны стало одним из главных инструментов предотвращения конфликтов и защиты людей от насилия. Однако сегодня этот порядок испытывает серьезное давление: государства и их руководители не всегда несут ответственность за свои действия, а международные судебные институты сталкиваются с критикой и ограничениями.

«Мир требует справедливости», — подчеркивает комитет. По его оценке, Пиллэй последовательно добивалась ответственности государств и отдельных руководителей за нарушения международного права, поддерживала жертв насилия и помогала развивать правовые нормы, необходимые для расследования тяжких преступлений.

В комитете считают, что в условиях роста числа вооруженных конфликтов международное право перестало быть лишь дополнением к безопасности и стало ее необходимым условием. Присуждая награду Пиллэй, комитет намерен напомнить, что мирное разрешение конфликтов невозможно без правосудия и соблюдения единых правовых принципов.

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира вручили Марии Мачадо — «за то, что она возглавляла борьбу за демократию в условиях постоянно растущего авторитаризма в Венесуэле».



Людмила Губаева