В Татарстане выросло количество исков к УК о взыскании долгов за капремонт

Исков больше на треть

В Фонде ЖКХ РТ, комментируя ситуацию по одному из казанских микрорайонов, сообщили о значительном увеличении в республике количества исков, поданных к должникам по взносам на капремонт.



«Реальное время» запросило у регоператора информацию о задолженности (с указанием управляющих организаций-должников), а также попросило ответить, сколько средств удалось взыскать с должников среди ТСЖ, ТСН, УК в судебном порядке в 2021 году и с начала 2022 года.



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Гендиректор Фонда ЖКХ РТ Айрат Абузяров сообщил, что претензионной работы в судах стало больше, но не назвал сумму, которая позволила бы судить о реальных долгах управдомов:

— В 2021 году Фонд подал исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на сумму, превышающую более чем на 30% сумму исковых за 2020 год. В 2022 году, по состоянию на 01.10.2022 г., совокупная сумма исковых заявлений уже достигла показателей 2021 года и за оставшиеся в 2022 году месяца существенно превысит их.

Ранее «Реальное время сообщало, что в УК начисляют плату за ЖКУ умершим жильцам.

ТСН ввело Фонд в заблуждение

Кроме того, регоператор фактически обвинил обанкротившееся казанское ТСН «Новаторов» в фальсификации данных, вносившихся в ГИС МЖКХ РТ, отвечая на вопрос о причинах, по которым Фонд в течение 6 лет, с 2014-го по 2020-й, не требовал перечислить собранные с жильцов казанской «Кубы» взносы на капремонт. Тот факт, что в Фонде далеко не сразу заметили отсутствие на счетах почти 9,5 млн рублей, Айрат Абузяров объяснил так:



— По условиям договора ТСН «Новаторов» обязалось ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить выгрузку данных по начислениям и оплате по статье «капитальный ремонт» в систему «Мониторинг объектов жилищного фонда». ТСН «Новаторов» данные о перечислениях взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вносило в систему ГИС МЖФ РТ некорректно, что ввело в заблуждение Фонд относительно объективной картины по задолженности ТСН «Новаторов».

Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-NC-ND, улица Новаторов в Казани

Издание запросило Фонд о том, какие дома на «Кубе» были капитально отремонтированы в период управления ими ТСН «Новаторов». Оказалось, капремонту, и то лишь частично, подвергся лишь один дом, а ремонт остальных запланирован на необозримое будущее:

— С 2014 года по настоящее время, капитальный ремонт общего имущества был проведен в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Новаторов, д. 9. В частности, в указанном многоквартирном доме были проведены работы по капитальному ремонту крыши и фасада в 2018 году. Капитальный ремонт остальных перечисленных в запросе многоквартирных домов предусмотрен Региональной программой на следующие периоды: ул. Новаторов, д. 9 — 2040 г. (часть работ), 2043 г. (оставшаяся часть работ); ул. Новаторов, д. 1 — 2038 г. (часть работ), 2043 г. (оставшаяся часть работ); ул. Новаторов, д. 2а — 2043 г.; ул. Новаторов, д. 4 — 2043 г.; ул. Новаторов, д. 2 — 2043 г.; ул. Новаторов, д. 6 — 2043 г.; ул. Новаторов, д. 1б — 2043 г.; ул. Новаторов, д. 3 — 2043г.; ул. Новаторов, д. 8 — 2043 г.



Судя по всему, ТСН не пыталось провести общее собрание жильцов с целью переноса капремонта на более близкие сроки, нежели те, которые были внесены в региональную Программу капремонта МКД автоматически при ее формировании — без учета мнения собственников домов и реального состояния зданий.

Инна Серова