В субботу сельхозярмарки пройдут в Казани на 14 площадках — адреса
Цены на продукцию будут в среднем на 10% ниже розничных
В субботу, 10 октября, сельхозярмарки будут открыты на 14 площадках Казани. Цены на продукцию будут в среднем на 10% ниже розничных, сообщили в пресс-службе мэрии.
Торговлю будут вести с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:
- ул.Дементьева, возле дома №7;
- ул.Беломорская, 6;
- ул. Беломорская, 69/3;
- на пересечении ул.Карима Тинчурина и ул.Татарстан;
- ул.Батыршина, 20;
- поселок «Юдино» — ул.Революционная, 12, ул.Альфии Авзаловой, 15 и ул.Шамиля Усманова, 1;
- пр.Ямашева, 71а;
- ул.Академика Лаврентьева, 10;
- пр.Победы, 46в;
- ул.Юлиуса Фучика, 64 корп. 1;
- агропромышленный парк «Казань», ул.Липатова, 7.
По вопросам организации сельскохозяйственных ярмарок можно обратиться в комитет потребительского рынка по телефону: +7(843)223-27-72 (добавочный 84331).
Напромним, по состоянию на 21 сентября общая стоимость завезенной на ярмарки продукции составила 217,1 млн рублей. Завоз сахара-песка в Татарстан увеличился практически вдвое.
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