В субботу сельхозярмарки пройдут в Казани на 14 площадках — адреса

Цены на продукцию будут в среднем на 10% ниже розничных

Фото: Максим Платонов

В субботу, 10 октября, сельхозярмарки будут открыты на 14 площадках Казани. Цены на продукцию будут в среднем на 10% ниже розничных, сообщили в пресс-службе мэрии.



Торговлю будут вести с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:

ул.Дементьева, возле дома №7;

ул.Беломорская, 6;

ул. Беломорская, 69/3;

на пересечении ул.Карима Тинчурина и ул.Татарстан;

ул.Батыршина, 20;

поселок «Юдино» — ул.Революционная, 12, ул.Альфии Авзаловой, 15 и ул.Шамиля Усманова, 1;

пр.Ямашева, 71а;

ул.Академика Лаврентьева, 10;

пр.Победы, 46в;

ул.Юлиуса Фучика, 64 корп. 1;

агропромышленный парк «Казань», ул.Липатова, 7.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По вопросам организации сельскохозяйственных ярмарок можно обратиться в комитет потребительского рынка по телефону: +7(843)223-27-72 (добавочный 84331).

Напромним, по состоянию на 21 сентября общая стоимость завезенной на ярмарки продукции составила 217,1 млн рублей. Завоз сахара-песка в Татарстан увеличился практически вдвое.

Галия Гарифуллина