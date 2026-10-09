«Нужно быть реалистами»: как «Рубин» готовится к матчу с «Динамо»

Кто травмирован, в чем сила соперника и почему будет сложно оправдать ожидания президента клуба Марата Сафиуллина

Российский футбол возвращается после почти трехнедельной международной паузы. Пока в Казани хозяйничала сборная России, местный «Рубин» был в краткосрочном отпуске, а затем приступил к подготовке к возобновлению чемпионата. Первый соперник казанцев сразу из топ-3 таблицы — московское «Динамо». Что готовит столичным гостям «Рубин», как тренер Франк Артига реагирует на максимализм президента клуба Марата Сафиуллина и кто из игроков пропустит игру — в материале «Реального времени».

«Нужно быть реалистами»

— Амбиции президента максимальны, как вы могли убедиться, общаясь с ним. Нужно быть реалистами. И когда мы видим потенциал, особенно атакующий, у тех команд, которые сейчас находятся в топ-5, то разрыв между ними и всеми остальными — это не случайность, а факт. Но мы, конечно, будем стараться подняться как можно выше, — так тренер «Рубина» Франк Артига отреагировал на слова президента клуба Марата Сафиуллина, который на неделе поделился ожиданиями от выступления команды.

Реальное время / realnoevremya.ru

Между тем казанцы подходят к возобновлению чемпионата (после почти трехнедельной паузы на матчи сборных) на шестой строчке таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги — лучшая в чемпионате вслед за топами. Впереди только чемпион «Зенит», вице-чемпион «Краснодар» и три московских гранда. С одним из них, столичным «Динамо», и предстоит «Рубину» сыграть в ближайшее воскресенье.

Правда, отрыв у команд существенный. Занимающие третье место «бело-голубые» оторвались от «рубиновых» уже на семь баллов, а от пятой строчки казанцев отделяют шесть очков. Поэтому одна лишь победа над «Динамо» не позволит «Рубину» с ходу подняться выше в таблице.

Вопросы по газону

В предстоящем матче немаловажным станет вопрос качества газона. В международную паузу на стадионе «Ак Барс Арена» играла сборная России, и игроки национальной команды, мягко скажем, были недовольны полем. Газон оставлял желать лучшего, в некоторых местах даже были видны проплешины.

Реальное время / realnoevremya.ru

Артига поддержал сборников, а потом и добавил: поле вызывало вопросы еще до матча сборной России, но «сейчас впечатления ярче».

— Нас немного удивляло, что поле находится не в самом оптимальном состоянии, но после матча сборных ощущение стало еще более ярким. Надеюсь, что поле удалось привести в более хорошее состояние, — сказал Артига.

Бабаев и Сальседо могут сыграть, Юкич улетел домой

Отдельная тема — список травмированных. Этот вопрос волнует любую команду перед каждым матчем. Перед игрой с «Динамо» лазарет «Рубина» тоже не пустует. По словам Артиги, во время международной паузы травмы получили Дмитрий Кабутов и Константин Нижегородов. Оба повредили колено, причем последний — в товарищеской игре с «Балтикой» (1:0), которая прошла в Казани на прошлой неделе.

Отдельно от команды тренировался Дардан Шабанхаджай. Вокруг футболиста ходят разные слухи, вплоть до якобы его конфликта с тренерским штабом. В реальности же у Дардана остаются проблемы с пахом. Вероятно, он даже может выходить на поле, так сказать, «на уколах». В «Рубине» же настаивают на том, чтобы Шабанхаджай спокойно долечил свою болячку, дабы не спровоцировать затем рецидив. Нечто подобное весной было с Мирлиндом Даку, когда того лечили до победного, не допуская в состав. В итоге тот вернулся здоровым, а ближе к осени даже был продан в «Спартак».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вообще отсутствовал на базе Александар Юкич. Австриец вовсе улетел из страны после травмы в матче с ЦСКА. Один из лучших до паузы игроков «Рубина» проходит реабилитацию у знакомых сербских врачей. Сроки его восстановления не сообщаются, но игру с «Динамо», очевидно, пропустит.

А вот двух недавних новичков «Рубина» — Эдди Сальседо и Ульви Бабаева — можно ждать в составе. Оба неплохо влились в команду. Судя по увиденному на тренировке, Бабаев чаще держится рядом с российскими молодыми футболистами, а Сальседо сблизился с Жаком Сиве, они вместе вышли на поле, а потом то и дело подшучивали друг над другом на упражнениях с мячом.

Российского новичка пресс-служба клуба привела на разговор с журналистами, но он вышел коротким. Видимо, еще не все познакомились с новым футболистом. Но главное спросить удалось: был ли у него разговор с тренером «Динамо» Сандро Шварцем до ухода в «Рубин» и не против ли столичный клуб его появления на поле в очном поединке?

— Мы все спокойно обсудили, он мне объяснил что да почему. Я все понял, все услышал и принял решение, что нужно двигаться дальше. Есть ли запрет на игру против «Динамо»? Нет, — сказал Бабаев на вопрос корреспондента «Реального времени».

Шутка Артиги

Что касается «Динамо», то в «Рубине» ждут сложного поединка. «Бело-голубые» набрали хороший ход до перерыва в чемпионате. Настолько, что их рулевого Шварца признали лучшим тренером сентября в РПЛ. Артига же особенно выделяет атакующий потенциал соперника.

— «Динамо» обладает фантастическим составом. В группе атаки собраны исполнители очень высокого уровня, возможно, эта линия является лучшей атакующей группой в чемпионате, во всяком случае, в техническом отношении это точно, — сказал Артига.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» готовит свою контригру, завязанную на использовании слабых мест противника. А в конце беседы Артига в шутку добавил, что надеется, пауза на матчи сборных не слишком хорошо скажется на «Динамо».

— Надеемся, что эта пауза скажется в нашу пользу. Возможно, «Динамо» не так хорошо ее провело, — с улыбкой произнес Артига.

Впрочем, в каждой шутке бывает доля правды.