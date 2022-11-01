«Охота» на олигарха с нарушениями УПК: казанский суд отменил розыск Алексея Семина

Важное для бенефициара ASG решение сегодня может вступить в силу

Новый поворот произошел в уголовном деле проживающего во Франции миллиардера с казанскими корнями Алексея Семина. Как стало известно «Реальному времени», Приволжский суд Казани признал незаконным постановление Следкома о федеральном и межгосударственном розыске бенефициара ASG. Но в силу это решение не вступило — его оспорила прокуратура. Сегодня доводы «за» и «против» розыска олигарха предстоит оценить Верховному суду Татарстана.

«Признать незаконным постановление следователя»



Уголовное дело против Алексея Семина расследуется в Казани второй год. Его возбудили в отсутствие главного фигуранта, перебравшегося за границу лет за 10 до предъявления претензий по реставрации двух зданий в столице Татарстана.

В СК считают: при выполнении работ по восстановлению в Казани были умышленно повреждены «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24), где когда-то проживал актер Василий Качалов, и федеральный памятник культурного наследия — комплекс Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, 17). И сделано это было в нарушение охранных обязательств, заключенных между ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» и Минкультом РТ. Всего перед Универсиадой-2013 структурам семинской ASG были переданы для спасения больше 20 разрушающихся исторических зданий в обмен на земельные активы.

Семина силовики считают не только бенефициаром УК, но и фактическим руководителем компании. 27 июня 2022 года ему заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение или уничтожение памятников), но только по комплексу Адмиралтейской конторы. 1 июля старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина вынесла постановление о розыске обвиняемого, а через 2 недели ходатайствовала о заочном аресте бизнесмена. Но судьи Приволжского райсуда Казани и Верховного суда РТ не дали санкцию на заключение Алексея Семина в СИЗО сразу после его въезда в Россию.

27 июня 2022 года Семину заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение или уничтожение памятников), но только по комплексу Адмиралтейской конторы. Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

По данным источников «Реального времени», новых активных действий по данному делу силовики не предпринимали. В отличие от казанских защитников жителя Франции, что в его интересах оспаривают действия СК и Комитета по охране объектов культурного наследия. Так, 26 июня Верховный суд РТ прекратил производство по административному делу о повреждении исторического объекта, обосновав свое решение так: «не доказано событие правонарушения и в чем именно выразилось повреждение памятника». Впрочем, в рамках уголовного дела следователи оценивают ущерб в 34,5 млн рублей, ссылаясь на данные экспертизы.

О незаконности объявления Семина в розыск его адвокат Марат Мухтаров заявлял еще 3 месяца назад — на заседании по заочному аресту. В августе райсуд зарегистрировал жалобу защиты.

«Признать незаконным постановление следователя Муниной от 1.07.2022, которым Семин Алексей Владимирович объявлен в розыск, обязав устранить допущенное нарушение», — говорится в решении за подписью председательствующего судьи Рафаэля Бакирова.

В чем райсуд усмотрел нарушение конституционных прав Семина

Как выяснило «Реальное время», суд посчитал — спорный документ СК нарушает конституционные права участников уголовного судопроизводства и нормы УПК, поскольку оперативники разыскивали Семина в казанской квартире на улице Патриса Лумумбы, где он не числился ни собственником, ни временно зарегистрированным жильцом, а потому «не мог получить повестки о явке к следователю, не мог скрываться или уклоняться от явки».

Вторая казанская явка олигарха — дом на улице Курашева — также оказалась провалена: объект давно снесен.

В то же время судом установлено — у следствия имелся адрес регистрации Семина в Москве, но туда повестки не высылали, а о дате предъявления обвинения уведомили лишь адвоката.

Адвокат обвиняемого Марат Мухтаров из бюро «А2К» вновь заявлял об отсутствии доказательств причастности его клиента к преступлению. Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Кроме того, судья Бакиров согласился с защитой в части отсутствия доказательств, что выезд Семина за рубеж связан с его уголовным преследованием, поскольку тот «покинул РФ задолго до возбуждения дела в отношении неустановленных лиц, не был подозреваемым или обвиняемым и не был связан мерой пресечения».

Как выяснило «Реальное время», при обжаловании постановления о розыске адвокат обвиняемого Марат Мухтаров из бюро «А2К» вновь заявлял об отсутствии доказательств причастности его клиента к преступлению и незаконности его обвинения не только в части несоблюдения процедуры. СК предъявило Семину совершение преступных действий в период с 15 мая 2013 года до 11 апреля 2022 года, однако в постановлении о возбуждении дела в отношении неустановленных лиц указывался период до 28 июля 2021 года. А новое дело в отношении неустановленных лиц либо бенефициара ASG не возбуждалось, — отмечал адвокат.

Кроме того, значительная часть претензий силовиков строится на отдельных нормах ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия народов РФ». Закону — 20 лет, вот только примененные в уголовном деле о реставрации нормы появились в 2014—2015 годах — то есть уже после передачи комплекса Адмиралтейской конторы инвестору и начала работ.

Козырем защиты стало постановление Верховного суда РТ, узаконившее отказ райсуда в заочном аресте миллиардера. В нем приведено несколько доводов апелляционной инстанции: «предоставленные следствием документы не свидетельствуют о наличии достаточных данных об обоснованности подозрения в причастности Семина к преступлению»; «суд первой инстанции обоснованно указал, что в день заседания инвестиционного комитета в Казани и подписания его протокола от 16 мая 2013 года Семин в РФ отсутствовал»; «управление имуществом осуществляется управляющей компанией, а не владельцем паев инвестиционного фонда, которым является Семин».



Козырем защиты стало постановление Верховного суда РТ, узаконившее отказ райсуда в заочном аресте миллиардера. Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

В СК настаивают на законности розыска

Решение по отмене розыска олигарха суд вынес еще 7 сентября, но в силу оно не вступило. Помощник прокурора Приволжского района Казани Тимур Королев подал апелляционное представление, настаивая — действия следствия были законными, а решение райсуда — нет. Сегодня этот спор продолжится уже в Верховном суде Татарстана.

В районной прокуратуре считают: выводы Приволжского суда не обоснованы. Поскольку следствие неоднократно направляло в УВД Казани поручения об установлении местонахождения Алексея Семина и в ответ получило данные о двух старых казанских адресах. Там его следов не нашли. А сведениями о регистрации фигуранта на территории Москвы казанская полиция и миграционная служба не располагали.

По мнению помощника прокурора Королева, упоминание о проживании Семина по московскому адресу в ответе на запрос из ЗАО «Первый специализированный депозитарий» не является подтверждением фактического места жительства и регистрации гражданина, поскольку данное ЗАО не является уполномоченным органом в сфере таких госуслуг.

Автор оспариваемого документа — старший следователь Юлия Мунина в суде первой инстанции настаивала: «Семин скрывается от следствия, и постановление о его розыске законно и обоснованно». Ранее, на заседании по заочному аресту, следователь озвучила информацию полицейской базы «Магистраль»: родину миллиардер из Казани покинул еще в 2011 году — улетел на Кипр, за последние 2 года неоднократно осуществлял воздушные путешествия по маршруту Париж — Дубай и обратно, в последний раз вернулся в столицу Франции в мае 2022-го.

К слову, попыток объявить Семина в международный розыск силовики не предпринимали — Интерпол подключается по делам лишь о тяжких и особо тяжких преступлениях. Повреждение памятников к таковым не относится. Максимальное наказание по ч.1 ст. 243 УК — лишение свободы на срок до трех лет. Минимальное — штраф до 3 млн рублей. Поэтому следствие заявляло лишь о федеральном и межгосударственном розыске — по странам СНГ. Впрочем, по мнению защиты, постановление о межгосударственном розыске должно было выноситься отдельно.

