Бизнес-обзор: владельцам структур «Диалог Авто» и «РариТЭК» грозят банкротством

На маслозаводе экс-главы ХК «Ак Барс» ввели наблюдение

Фото: Реальное время

На этой неделе бизнес-ландшафт Татарстана вновь всколыхнули новости о рисках банкротства: структурам сразу двух крупных игроков автомобильного рынка республики — дилеру «Диалог Авто» и челнинскому холдингу «РариТЭК» — пригрозили серьезными процедурами. Между тем кредиторы масложировой компании «Вивид» уже перешли от угроз к действиям — на предприятии экс-директора ХК «Ак Барс» Александра Корчагина ввели наблюдение до февраля. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Москвичи требуют банкротства структуры «Диалог Авто»

В четверг стало известно о намерении одного из кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве УК «Диалог» — одной из компаний в составе группы «Диалог Авто» — крупной автодилерской сети республики. Заявление подает московская коллекторская организация «Гарант», которая добивается взыскания просроченной дебиторской задолженности, подтвержденной вступившими в законную силу судебными актами.

ПКО «Гарант» была создана всего год назад Виктором Курнаковым (56%) и Александром Куликовым (44%). Последний также выступает совладельцем московской компании «Космовизаком» с оборотом в 2 млрд рублей — в Сети можно встретить сообщения автовладельцев на навязывание сертификатов фирмы (CosmoVisa) при покупке машины в автосалонах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Диалог Авто» — один из крупнейших автодилеров республики. Основанная в Набережных Челнах сеть за 20 лет выросла до 15 автосалонов в восьми городах Татарстана. Предлагает как новые автомобили, так и с пробегом, по итогам прошлого года по всей группе реализовала 18 тысяч машин. В штате трудится свыше 1200 человек. Кроме торговли компания занимается обслуживанием и авторемонтом. Предприятием владеют три предпринимателя из автограда: Андрей Минибаев (33,34%), Николай Сорокин (33,33%) и Владимир Апраксин (33,33%). Минувший год УК «Диалог» завершила с чистой прибылью в 28,8 млн при выручке в 9,4 млрд рублей.

На маслозаводе экс-главы ХК «Ак Барс» ввели наблюдение

В отношении татарстанской масложировой компании «Вивид», основанной бывшим директором хоккейного клуба «Ак Барс» Александром Корчагиным, ввели процедуру наблюдения. Сейчас бизнесмен проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Временным управляющим предприятия утвержден Владимир Рябинин, член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих». Заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 2 февраля 2027 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Процедуру инициировали по заявлению петербургского торгового дома «Мода». В мае фирма отсудила у ООО «Вивид» 17,2 млн рублей долга и процентов по договору купли-продажи векселей. Татарстанская компания ссылалась на отсутствие финансовой возможности расплатиться. Интересно, что, несмотря на питерскую прописку, кредитор тоже имеет связи с республикой, а именно с местным застройщиком: у истоков основания фирмы в 2005 году стояло казанское ОАО «Сувар».

Александр Корчагин занимал должность исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год, затем ушел в бизнес.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с партнером Артуром Сафиным он открыл в Бугульме завод по производству нерафинированного подсолнечного масла, продукцию реализовывали под брендом Vivid. Однако весной предпринимателя и его супругу объявили банкротами. Сумма требований превысила 111 млн рублей. Компания «Вивид» завершила прошлый год с убытком в 1,8 млрд рублей при выручке почти в 2 млрд.

В начале прошлого года Корчагина задержали по подозрению в хищениях с маслозавода (ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере и ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере). Сначала бизнесмена заключили под стражу, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. Вину предприниматель не признает, судебный процесс над ним продолжается.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

К «дочке» «РариТЭКа» постучались налоговики

В пятницу межрайонная ИФНС России №7 по Омской области заявила о направлении в суд заявления о банкротстве одной из структур челнинского холдинга «РариТЭК» — компании «РариТЭК Инжиниринг». Данные о поступлении иска на момент подготовки статьи еще не отображались в картотеке татарстанского арбитража, поэтому сумма требований неизвестна. Но, по информации «СПАРК-Интерфакс», задолженность предприятия по налогам и сборам заметно возросла и на 1 сентября составила 79,8 млн рублей.

«РариТЭК Инжиниринг» — официальный дистрибьютор УРАЛа и SITRAK, реализует серийную продукцию брендов и установку газового оборудования на шасси. Среди ключевых направлений деятельности — переоборудование аграрной и дорожно-строительной техники для работы на метане, установка газобаллонного оборудования на автомобили, сервисное обслуживание.

Финансовое состояние компании за последние два года ухудшилось: объем выручки — 2,4 млрд рублей упал на треть к 2024-му (3,7 млрд) и вдвое — к 2023-му (5,6 млрд). Чистая прибыль двухлетней давности — 730 млн, а прошлый год общество завершило с убытком в 590 тыс.

Ранее наше издание рассказывало о проблемах другой «дочки» холдинга — «РариТэк СПГ». Минэкономики РТ разорвало с ней соглашение о создании на территории ОЭЗ «Алабуга» завода сжиженного природного газа мощностью 3 тонны в час. За пять лет компания так и не приступила к строительству предприятия, не вложила в проект ни рубля из обещанных 735 млн рублей (без учета НДС). Причина, по ее словам, — в санкциях, сорвавших поставки оборудования от итальянского партнера GRAF Industries.

Новые маршруты речников и спор «Зарницы» с «Зилуо»

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях деловой повестки. Основные операторы речных перевозок по Волге и Каме сверили стратегические планы на Всероссийской конференции «Реки. Круизы. Маршруты» в Казани. «Флот РТ» анонсировал открытие прогулочных рейсов на теплоходе А217-1 со стальным корпусом до Менделеевска, а его нижегородский конкурент нарастил флот до четырех «Метеоров», чтобы увеличить частоту рейсов до Казани. Подробности — в репортаже издания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Производственное объединение «Зарница» депутата Госсовета РТ Артура Абдульзянова проиграло спор с Татарстанским УФАС России. Сначала антимонопольный орган, затем и Арбитражный суд РТ не нашли признаков недобросовестной конкуренции в действиях конкурента — фирмы «Зилуо», куда перешла часть сотрудников бизнесмена. В компании главы ТРО «Деловая Россия» утверждают, что ее конструкторская документация является коммерческой тайной и ноу-хау, но подтвердить этот режим и идентичность чертежей не смогли. Ранее недобросовестным конкурентом признали саму «Зарницу» — за копирование московского робота-тренажера «Гоша».