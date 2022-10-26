Как жильцы казанской «Кубы» оказались в должниках энергетиков после краха ТСН

За несколько лет товарищество собственников недвижимости задолжало почти 5 млн рублей «Казэнерго» и 11 млн Фонду ЖКХ

Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-NC-ND, улица Новаторов в Казани

Более 11 млн рублей хочет получить с обанкротившегося казанского товарищества собственников недвижимости «Новаторов» Фонд ЖКХ РТ, еще почти 5 млн требует «Казэнерго», которое отапливало девять входивших в ТСН домов казанского микрорайона «Куба». Но шансы на оплату долгов призрачны: у ТСН, собственники которого 7 лет назад воевали против застройки оврага на Новаторов, нет ни средств, ни имущества. А злополучными домами сейчас управляет коммерческая организация, в состав учредителей которой вошел бывший председатель правления товарищества. «Реальное время» — о криминальной подоплеке финансового краха ТСН «Новаторов», пропавших средствах капремонта и «перелицевавшейся» управляющей компании.

Сплошные требования



Казанское ТСН «Новаторов», которое управляло 10 многоквартирными домами известного столичного микрорайона «Куба», признали банкротом в июле прошлого года по заявлению АО «Казэнерго». На тот момент товарищество собственников недвижимости задолжало энергетикам почти 5 млн рублей. В реестр требований кредиторов также вошли налоговики с суммой в 20 тысяч.



Следом в реестр включили требование бывшего бухгалтера-кассира и паспортиста, а впоследствии главбуха Марины Мишиной в размере 32 тысяч — это расходы на оплату услуг ее представителя в судебном процессе, в котором ТСН пыталось взыскать с нее 1,8 млн рублей недостачи. Позднее включили и требование «Казэнерго» в 4,8 млн. Кроме того суд признал «обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов» требование Фонда ЖКХ РТ в размере 3,9 млн рублей.

Впрочем, согласно отчетам арбитражного управляющего, на момент банкротства у ТСН отсутствовали средства, позволяющие покрыть хотя бы часть этих долгов. В конкурсную массу обанкротившегося товарищества суд вернул лишь 172,6 тысячи рублей, списанных приставами в пользу Альбины Соколовой, которая отсудила эту сумму в декабре 2020 года за ущерб, причиненный ее имуществу в доме №2 по улице Новаторов вследствие протечек неотремонтированной кровли. Поскольку приставы списали долг уже после возбуждения дела о банкротстве ТСН, суд счел, что Соколова не должна иметь преимущества перед другими кредиторами.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Пропавшие миллионы

Самым любопытным в этом списке требований выглядит требование Фонда ЖКХ РТ, который в 2015 году заключил с ТСН «Новаторов» договор поручения о формировании фонда капитального ремонта. Как следует из материалов арбитражного дела, согласно договору, товарищество обязалось ежемесячно перечислять уплаченные собственниками девяти домов — №1,1б, 2, 2а, 3,4,6,8 и 9 по ул. Новаторов — взносы на капремонт. Исходя из того, что эти дома были включены в региональную программу капремонта в 2013 году, а после ее публикации в июне 2014-го возникла и обязанность собственников по перечислению взносов в фонд капремонта, но взносы не перечислялись, Фонд ЖКХ РТ насчитал ТСН «Новаторов» задолженность за 2014—2020 годы в 9,44 млн и накинул на нее проценты — итого вышло около 11 млн.

Из этой суммы конкурсный управляющий признал обоснованными 3,72 млн рублей — неуплаченные с октября 2018 года по декабрь 2020-го взносы. Суд согласился с последним, сочтя пропущенным срок исковой давности по более ранней задолженности. Также суд сократил и сумму процентов по долгу — с 1,88 млн до 210 тысяч.

При этом часть домов, как сообщил «Реальному времени» собственник одной из квартир на Новаторов Роберт Фазлеев, была ТСН даже отремонтирована:

— В частности «откапиталили» дом бывшего председателя и еще один — 1-й и 9-й дома.

Вопрос, почему Фонд ЖКХ РТ с 2014 года не интересовался причинами, по которым туда не поступали платежи от ТСН «Новаторов», редакция направила в фонд — ответ будет опубликован по получении.

Фото: Максим Платонов

Денег нет и состава преступления нет

Изучив историю возникновения требований бывшего бухгалтера ТСН «Новаторов» Марины Мишиной, можно получить представление о том, что предшествовало банкротству товарищества.

В решении Авиастроительного суда Казани от 4 декабря 2017 года по иску ТСН «Новаторов» к Марине Мишиной сказано, что в результате инвентаризации в ТСН была выявлена недостача в 299,8 тыс. рублей, после чего инвентаризацию провели повторно — за более длительный период, и в итоге размер недостачи вырос до 1,8 млн (это, заметим, средства, которые жильцы домов вносили в качестве платы за ЖКУ).

299,8 тыс. рублей Мишина возместила добровольно, а спрашивать с нее остальные деньги суд счел невозможным. «Заключением эксперта МВД России МВД по РТ Экспертно-криминалистического центра… установлено, что разница в суммах выручки, оприходованной ТСН «Новаторов» между сведениями программы «Лайн» (коммунальные платежи) и программы «1СБухгалтерия»… составляет 2 115 120 рублей 92 копейки, — цитирует Авиастроительный суд материалы уголовного дела, которое было возбуждено в отношении председателя правления ТСН «Новаторов» Валерия Мороза по факту совершения хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей путем растраты в период с 2013 года по 2015 год… Уголовное дело … прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления… предварительное следствие приостановлено до установления лиц, причастных к совершению преступления».

В итоге ТСН не только не вернуло в кассу почти два миллиона неизвестно куда утекших рублей, но и осталось должно бывшему бухгалтеру — женщина взыскала в судебном порядке расходы на своего представителя в суде.

Фото: Ринат Назметдинов

Перестановка кадров и молчание директора

По данным dominfo, ТСН «Новаторов» управляло 10 домами постройки 1961-1967 гг. общей площадью 32 тыс. кв. м. Последним его председателем — с января 2013 г. по июль 2021 — вплоть до банкротства, был Валерий Мороз. А в течение нескольких месяцев в 2011 году этот пост занимал Сергей Токарев, который в ноябре 2020-го вместе с Анатолием Филипповым и Денисом Головко учредил ООО «Зеленый двор» — компанию, которая управляет входившими в ТСН девятью домами на ул. Новаторов в настоящее время. Лицензию компания получила в марте 2021 года, ТСН же для управления, как сообщил «Реальному времени» глава Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов, лицензии вовсе не требовалось.

По словам местных жителей, их смущает тот факт, что среди троих бенефициаров ООО «Зеленый двор» один уже был председателем ТСЖ, а ряд должностных лиц из прежней управляющей организации плавно перетекли в новую.

— Валерий Мороз сейчас, к примеру, представляется замдиректора ООО «Зеленый двор», — говорит Фазлеев.

«Реальное время» не нашло в открытом доступе контактов Валерия Мороза, поэтому получить у него ответы на вопросы о пропавших миллионах и долгах перед «Казэнерго» не представилось возможным. Однако мы готовы опубликовать комментарий экс-председателя по получении.

Попытка нашего издания связаться с гендиректором ООО «Зеленый двор» Ленаром Фахрутдиновым и выяснить, как работает управляющая компания сегодня и почему в ней занимают должности те же самые лица, которые работали в обанкротившемся ТСН, также не удалась: на телефонные звонки диспетчер, который отказался представиться, отвечал, что Фахрутдинова нет, просьбу передать гендиректору информацию про обращение «Реального времени» он не исполнил и сам это подтвердил (редакция располагает звукозаписью телефонного разговора).

Соучредитель же ООО «Зеленый двор» Анатолий Филиппов, который руководил компанией с ноября 2020 года по май 2021-го, заявил «Реальному времени», что более не является участником этого бизнеса:

— Я вышел из состава учредителей вскоре после регистрации, — однако, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс» он до сих пор числится одним из трех бенефициаров.

Нами также направлен запрос в ООО «Зеленый двор» по электронной почте — ответ будет опубликован по получении.

Остается добавить, что на конец 2021 года кредиторская задолженность ООО «Зеленый двор» составляла, по открытым данным, почти 2,7 млн рублей при выручке 355 тыс. и чистой прибыли 310 тыс.