Захарова: создателя «Рыбаря» Звинчука и других задержанных отпустили
Они находятся в аэропорту в ожидании вылета
Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне отпущены. Они находятся в аэропорту в ожидании вылета, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Звинчук, его супруга Валерия и трое коллег были задержаны в городе Рисан.
— Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие, — сказала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Михаила Звинчука, заявил, что поездки россиян в Европу стали опасными.
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