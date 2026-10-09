Захарова: создателя «Рыбаря» Звинчука и других задержанных отпустили

Они находятся в аэропорту в ожидании вылета

Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне отпущены. Они находятся в аэропорту в ожидании вылета, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Звинчук, его супруга Валерия и трое коллег были задержаны в городе Рисан.

— Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Михаила Звинчука, заявил, что поездки россиян в Европу стали опасными.

Алсу Сабирзанова