Акции TCS Group упали на 1,7% после сообщения об отзыве из банка бренда «Тинькофф»

За 20 минут после после появления новости о том, что Олег Тиньков собирается отозвать из банка бренд «Тинькофф», акции владельца кредитной организации (TCS Group) упали более чем на 1,5%. Если на 11.40 мск они торговались на уровне 2 613 рублей, то к 12.00 подешевели до 2 568. К 12.05 акции опускались ниже этой отметки.

Тем не менее после этого наметился отскок, и акции TSC Group восстановились до уровня свыше 2 580 рублей.

Сегодня российский предприниматель Олег Тиньков заявил, что собирается отозвать из своего бывшего банка права на бренд «Тинькофф». При этом он удалил сообщение об отзыве российского гражданства, о чем сообщал ранее.

Напомним, в начале апреля этого года стало известно, что Олег Тиньков покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф Банка». Предприниматель собирался продать свои акции в семейный траст, что позволит ему заняться собственным здоровьем. В марте он рассказал, что заболел острой формой лейкемии.



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Артем Гафаров