Совокупное состояние богатейших россиян с начала года упало на $83,4 миллиарда — это много или мало?
С начала года богатейшие бизнесмены из России, входящие в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в общей сложности потеряли $83,4 миллиарда. На сегодняшний день в него включены 25 россиян с состоянием в $299,63 миллиарда.
Всего в рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира. В их числе один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, бенефициар НЛМК Владимир Лисин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.
Больше всего из российских бизнесменов с начала года, по подсчетам «РИА Новости», потерял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — $11,2 миллиарда. Сейчас его состояние оценивается в $7,32 миллиарда.
$83,4 миллиарда — это:
- 5,14 триллиона рублей, или 84,086 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- В среднем по $3,336 миллиарда с человека — в рейтинге BBI 25 россиян-миллиардеров.
- В среднем по $8,34 миллиарда в месяц — потери оцениваются за десять месяцев 2022 года.
- Состояние экс-гендиректора корпорации Microsoft Стивена Балмера — он занимает 11-е место в рейтинге BBI с $83,1 миллиарда.
- Меньше половины состояния самого богатого человека в рейтинге BBI — на счету Илона Маска насчитывается $203 миллиарда.
- Почти три состояния самого богатого россиянина в рейтинге BBI — капитал Владимира Потанина оценивается в $29,8 миллиарда.
- Девять состояний сопредседателя KKR & Co. Джорджа Робертса — с $9,26 миллиарда он занимает 188-е место рейтинга BBI.
- 17,5 состояния основного акционера компании ПИК Сергея Гордеева — россиянин ниже остальных 24 соотечественников в рейтинге BBI с 4,55 миллиарда.
- 18 состояний Генриха Дайхманна и его семьи — он замыкает топ-500 рейтинга BBI с $2,55 миллиарда.
- Меньше трети потерь ушедших из России компаний — эксперты в октябре оценили их в $240 миллиардов.
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