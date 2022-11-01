Совокупное состояние богатейших россиян с начала года упало на $83,4 миллиарда — это много или мало?

С начала года богатейшие бизнесмены из России, входящие в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в общей сложности потеряли $83,4 миллиарда. На сегодняшний день в него включены 25 россиян с состоянием в $299,63 миллиарда.

Всего в рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира. В их числе один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, бенефициар НЛМК Владимир Лисин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Больше всего из российских бизнесменов с начала года, по подсчетам «РИА Новости», потерял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — $11,2 миллиарда. Сейчас его состояние оценивается в $7,32 миллиарда.

$83,4 миллиарда — это:

5,14 триллиона рублей , или 84,086 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. В среднем по $3,336 миллиарда с человека — в рейтинге BBI 25 россиян-миллиардеров.

— в рейтинге BBI 25 россиян-миллиардеров. В среднем по $8,34 миллиарда в месяц — потери оцениваются за десять месяцев 2022 года.

— потери оцениваются за десять месяцев 2022 года. Состояние экс-гендиректора корпорации Microsoft Стивена Балмера — он занимает 11-е место в рейтинге BBI с $83,1 миллиарда.

— он занимает 11-е место в рейтинге BBI с $83,1 миллиарда. Меньше половины состояния самого богатого человека в рейтинге BBI — на счету Илона Маска насчитывается $203 миллиарда.

— на счету Илона Маска насчитывается $203 миллиарда. Почти три состояния самого богатого россиянина в рейтинге BBI — капитал Владимира Потанина оценивается в $29,8 миллиарда.

— капитал Владимира Потанина оценивается в $29,8 миллиарда. Девять состояний сопредседателя KKR & Co. Джорджа Робертса — с $9,26 миллиарда он занимает 188-е место рейтинга BBI.

— с $9,26 миллиарда он занимает 188-е место рейтинга BBI. 17,5 состояния основного акционера компании ПИК Сергея Гордеева — россиянин ниже остальных 24 соотечественников в рейтинге BBI с 4,55 миллиарда.

— россиянин ниже остальных 24 соотечественников в рейтинге BBI с 4,55 миллиарда. 18 состояний Генриха Дайхманна и его семьи — он замыкает топ-500 рейтинга BBI с $2,55 миллиарда.

— он замыкает топ-500 рейтинга BBI с $2,55 миллиарда. Меньше трети потерь ушедших из России компаний — эксперты в октябре оценили их в $240 миллиардов.



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Татьяна Демина