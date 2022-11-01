Владимир Путин назвал причины создания газового хаба в Турции
Президент России Владимир Путин назвал причины создания газового хаба в Турции. По его словам, стране легче контролировать акваторию Черного моря, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что России «проще работать» с турецкой стороной, чем с европейскими партнерами напрямую, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган «человек слова».
— Президент [Турции Тайип] Эрдоган — человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то — может быть, трудно договориться, но если договариваемся, то мы стараемся исполнять, — сказал Путин.
25 октября в Турции после достижения принципиального соглашения с Россией о создании газового хаба начали выполнять свою часть работы. Как сообщает источник, о стоимости хаба пока рано говорить.
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