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Владимир Путин назвал причины создания газового хаба в Турции

07:19, 01.11.2022
Владимир Путин назвал причины создания газового хаба в Турции
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал причины создания газового хаба в Турции. По его словам, стране легче контролировать акваторию Черного моря, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что России «проще работать» с турецкой стороной, чем с европейскими партнерами напрямую, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган «человек слова».

— Президент [Турции Тайип] Эрдоган — человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то — может быть, трудно договориться, но если договариваемся, то мы стараемся исполнять, — сказал Путин.

Фото: pixabay.com

25 октября в Турции после достижения принципиального соглашения с Россией о создании газового хаба начали выполнять свою часть работы. Как сообщает источник, о стоимости хаба пока рано говорить.

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Маргарита Головатенко
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