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В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

10:44, 01.11.2022
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

Более 15 тысяч человек приняли решение о добровольном участии в специальной военной операции, сообщил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.

По его словам, речь идет как о добровольно отправившихся на фронт по частичной мобилизации, так и об обратившихся в военкоматы по собственному желанию, а также о вступивших в добровольческие отряды, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Министерство обороны России сообщило о прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем работу военных комиссариатов по комплектованию Российской армии организуют только за счет приема добровольцев и контрактников.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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