В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
Более 15 тысяч человек приняли решение о добровольном участии в специальной военной операции, сообщил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.
По его словам, речь идет как о добровольно отправившихся на фронт по частичной мобилизации, так и об обратившихся в военкоматы по собственному желанию, а также о вступивших в добровольческие отряды, сообщает «РИА Новости».
Накануне Министерство обороны России сообщило о прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем работу военных комиссариатов по комплектованию Российской армии организуют только за счет приема добровольцев и контрактников.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым