В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек приняли решение о добровольном участии в специальной военной операции, сообщил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.



По его словам, речь идет как о добровольно отправившихся на фронт по частичной мобилизации, так и об обратившихся в военкоматы по собственному желанию, а также о вступивших в добровольческие отряды, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Министерство обороны России сообщило о прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем работу военных комиссариатов по комплектованию Российской армии организуют только за счет приема добровольцев и контрактников.



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Маргарита Головатенко