Кремль: указ о завершении частичной мобилизации не нужен

Президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



— Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен, — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

— Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, — заключил Дмитрий Песков.

Фото: realnoevremya.ru

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным объявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершены. Личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, было предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

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Маргарита Головатенко