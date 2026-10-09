Axios: в октябре может состояться встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Для переговоров гости могут прибыть в Москву

В октябре может состояться встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Для переговоров гости могут прибыть в Москву, пишет Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Россию в этом месяце.

Накануне в Белом доме рассказали РИА «Новости», что 9 октября должна состояться встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией. Стороны обсудят новое единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта с целью завершения боевых действий.

Напромним, 6 сентября президент России Владимир Путин уже провел встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа, начавшаяся около 19:55 мск, продолжалась порядка трех часов. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта.



Галия Гарифуллина