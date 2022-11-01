Реконструкцию Центрального стадиона в Казани отложили на неопределенный срок

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани реконструкцию Центрального стадиона перенесли на неопределенный срок из-за нехватки бюджета в 2022 году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

— Пока этот проект полностью на паузе, он очень дорогой. Это «длинные» деньги, пока мы приостановили проект, первоочередные расходы не позволяют. Нужны были определенные бюджетные вливания, которые на сегодня невозможно сделать, — цитирует ее ТАСС.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, ремонт Центрального стадиона планировалось начать в этом году. Ожидается, что после реконструкции на стадионе можно будет проводить концерты, а не только спортивные состязания.



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Елизавета Пуншева