Финансирование здравоохранения в РФ на 2027–2029 годы составит 28,6 трлн рублей

Из этой суммы почти 6 трлн рублей предусмотрено в федеральном бюджете

Фото: Максим Платонов

За счет бюджетов всех уровней на здравоохранение в 2027—2029 годах планируется направить 28,6 трлн рублей, что составляет 3,6% ВВП. Об этом сообщил замглавы Минфина Павел Кадочников на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Из этой суммы почти 6 трлн рублей предусмотрено в федеральном бюджете. Около 80% расходов будет реализовано в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Приоритетами бюджета на предстоящую трехлетку Кадочников назвал выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, включая поддержку участников СВО и их семей, а также достижение национальных целей развития.

Напомним, ранее Минздраву РФ пришлось объяснять причину сокращения бюджета федерального проекта по борьбе с раком.

Зульфат Шафигуллин