Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссий по сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией
Вице-премьер Александр Новак утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России с Абхазией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно распоряжению, полномочия занимавшего этот пост вице-премьера Марата Хуснуллина прекращены.
Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Ильмира Набиева директором департамента промышленности правительства страны.
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