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Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссий по сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией

17:55, 01.11.2022
Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссий по сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией
Фото: minenergo.gov.ru

Вице-премьер Александр Новак утвержден в должности председателя российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству России с Абхазией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, полномочия занимавшего этот пост вице-премьера Марата Хуснуллина прекращены.

Фото: kremlin.ru

Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Ильмира Набиева директором департамента промышленности правительства страны.

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Максим Кокунин
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