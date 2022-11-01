«Откровенно скажу, молодежь не так играет. У них жизни нет»: Казань простилась с актером Наилем Дунаевым

Сегодня в фойе театра им. Галиаскара Камала прошла церемония прощания с народным артистом Татарстана, заслуженным артистом России Наилем (Николаем) Дунаевым. Он скончался 30 октября. Проститься с ним в последний раз пришло огромное количество людей — фойе было заполнено. Среди присутствующих были зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, заместитель министра культуры республики Ленар Хакимзянов, руководители театров, коллеги, родственники и зрители.

«Он так прекрасно выглядел на сцене»

Дунаев родился в 1937 году в деревне Ахметьево. В 24 года окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, после чего более 60 лет посвятил служению Татарскому государственному академическому театру им. Г. Камала, где стал одним из ярчайших представителей «щепкинцев».

На счету Дунаева множество ролей, причем некоторые его образы абсолютно полярны. Так, он играл подлого Подхалюзина в спектакле «Свои люди — сочтемся» и революционера Шамиля Усманова, пьяницу-художника Нурислама в «Прощайте» Туфана Миннуллина и стремительного Фигаро

— Он так прекрасно выглядел на сцене. Вот у некоторых людей нет такой возможности, они… Бандиты как бандиты стоят. А он такой дворянин, одет так красиво, говорил так… Я просто восхищаюсь. У него еще хорошая была роль. Он играл в трагедии Нурихана Фаттаха, играл там такого человека, который продал родину. И он так играл его, люди плакали, — отмечает талант покойного драматург Юнус Сафиуллин.

Сегодня в фойе театра им. Галиаскара Камала прошла церемония прощания с народным артистом Татарстана, заслуженным артистом России Наилем (Николаем) Дунаевым.

Рузаль Габитов, председатель попечительского совета Федерации ушу, также не может вспоминать роли Дунаева без восхищения. По его словам, новое поколение актеров не способно затмить былых мастеров.

— Мы с детства в театр Тинчурина ходили. Именно вот старые кадры: Ринат Тазетдинов, Дунаев и многие другие — это были самые популярные артисты. Я откровенно скажу, молодежь не так играет. У них жизни нет. <…> Мы даже плакали раньше, когда играли «Зәңгәр шәл» («Голубую шаль», — прим. ред.)... Все старые спектакли, они были более интересные, более живучие, — заявляет он.

Наиль Дунаев получил множество наград за внесенный в татарское театральное искусство вклад. Среди них: Республиканская премия имени Мусы Джалиля, звания «Заслуженный артист Татарской АССР», «Народный артист Татарской АССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», Государственная премия Татарстана имени Габдуллы Тукая, медаль «За доблестный труд», орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Последнюю свою награду — медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» — он получил в текущем году.

«Театральное искусство Республики Татарстан понесло невосполнимую утрату»

Присутствующие на церемонии прощания все как один говорили о выдающемся таланте и доброте Наиля Дунаева.

— Театральное искусство Республики Татарстан понесло невосполнимую утрату. <...> Мягкой, теплой творческой индивидуальности Дунаева присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность, — отзываются о нем коллеги.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Сафиуллин также вспомнил о душевной доброте Дунаева.

— Он великолепный рыбак. Он ловил рыбу и раздавал почти бесплатно людям. Добрая душа очень. Притом его любили все его студенты. Что я еще могу сказать, он очень хороший, — отзывается он о своем старом знакомом.

Кроме того, среди желающих проститься с артистом в последний раз были не просто те, кто работал с ним, но провел вместе почти всю жизнь. Народный артист России Ринат Тазетдинов с теплом вспоминал, как они вместе окончили училище, вместе пошли в театр им. Камала, вместе служили ему более 60 лет.

— Мы начали в массовке играть в Москве, и с этим вот и приехали в Казань. Я думал: в Казани так себе актеры, а в Москве, при Малом театре, при МХАТе, — вот это актеры. Оказывается, у нас не хуже. Я приехал в Татарский академический театр, видел наших старых актеров — они потрясающие. И Дунай был потрясающим актером, — рассказывает народный артист России.

Народный артист России Ринат Тазетдинов (крайний справа) с теплом вспоминал, как они вместе окончили училище, вместе пошли в театр им. Камала, вместе служили ему более 60 лет.

Тазетдинов также отметил, что Дунаев оставил огромный след в истории татарского театра. Куда бы они с труппой ни приезжали, ему были рады все.

— Это шәхес, как мы говорим, личность. Личность, о нем никогда не забудем. Долго в сердце нашего народа будет жить, безусловно, — заверил Тазетдинов.

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